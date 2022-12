La Nouvelle éco : des sweat-shirts Ma Province made in Berry au pied du sapin

Les sweat-shirts sont disponibles sur le site de l'entreprise et dans différents points de vente dans le Berry.

Les nouveaux modèles de sweat-shirts de la marque Ma Province ont du succès à l’approche de l’hiver et des fêtes de fin d’année. “On a beaucoup de travail durant cette période, on est au taquet”, reconnaît son créateur, Komlavi Dadzie qui va également réaliser un tee-shirt spécial Ma Province qui sera offert à chacune des candidates à l’élection de Miss France.

ⓘ Publicité

C’est pendant le Covid que cet entrepreneur franco-togolais installé à Châteauroux a eu l’idée de lancer cette marque, des vêtements écoresponsables fabriqués localement et mettant à l’honneur le territoire du Berry. “L’idée m’est venue parce que durant le confinement on revenait un peu à l’essentiel, à des produits locaux. J’ai voulu décliner cette tendance avec des vêtements.”

80 ¨% des commandes en ligne viennent de l'extérieur du département. - Ma Province

Une fabrication locale

Si le tissu bio vient du nord de la France, la couture est confiée à l’association d’insertion AGIR et l’impression à l’imprimerie MFV, tous deux à Châteauroux. Komlavi Dadzie a commencé avec des tee-shirts avant d’élargir petit à petit la gamme où l’on trouve maintenant également des tote-bags, des sweat-shirts, des chaussettes et bientôt des sacs de voyage et des chemises.

Comme il l’a fait pour les offices de tourisme de Châteauroux, Bourges et Argenton-sur-Creuse, il est possible de personnaliser sa série “Le charme de...” à la ville ou au village de son choix. À l’inverse, d’autres modèles ne comportent pas d’inscriptions, mais uniquement un coq stylisé dont il a fait le logo de la marque. Komlavi Dadzie a pour projet de développer son concept dans d’autres départements, à commencer par la Touraine l’an prochain.