La nouvelle éco : des t-shirts valentinois à l'effigie des femmes de l'Histoire

Ce 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes et dans la "nouvelle éco" on s'intéresse à une toute nouvelle entreprise valentinoise qui vend des t-shirts à l'effigie de femmes qui ont fait l'Histoire.

Caroline Chammah et son associée lancent leur entreprise : Miss Catastrophe. Elles commercialisent en ligne des t-shirts avec des portraits de femmes qui ont fait l'Histoire et qui sont bien souvent oubliées. "On travaille sur cette entreprise depuis deux ans et on met en vente des t-shirts avec des personnalités importantes".

Elles ont choisi six femmes :

Joséphine Baker : chanteuse, danseuse, actrice, meneuse de revue et résistante.

Ada Lovelace : elle a développé le premier programme informatique de l’Histoire.

Valentina Terechkova : première cosmonaute

Annette Kellermann : inventeuse du maillot de bain et militante pour la libération du corps de la femme

Jeanne Barret : exploratrice et botaniste

Hedy Lamarr : inventrice d'un système secret de codage des transmissions à l'origine du GPS)

"Le nom Miss catastrophe, on l'a choisi parce que ces femmes ont dû faire face à beaucoup de difficultés, d’embûches pour y arriver, on leur a dit qu'elles n'y arriveraient pas et elles ont réussi quand même" explique Caroline Chammah. "C'est une référence à la phrase célèbre de Jean d'Ormesson : vivre est une catastrophe et c'est un grand bonheur".

Les t-shirts sont en vente sur internet sur le site de l'entreprise miss-catastrophe.fr.

Les deux associées ont lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule pour pouvoir continuer leur activité, la faire connaître et lancer une collection été de débardeurs.

Caroline Chammah était invité de "la nouvelle éco" ce lundi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :