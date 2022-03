La nouvelle éco : des tiny houses construites à Coudray près de Château-Gontier-sur-Mayenne

Connaissez-vous les tiny houses ? Ces maison minuscules en français nous viennent des États-Unis. Depuis l'été 2021, L'atelier Bercail, situé à Coudray près de Château-Gontier-sur-Mayenne, s'est lancé dans leur construction. La première tiny house made in Mayenne a été livrée en février. Laura Ravier, l'une des trois fondatrices, nous présente cette mini maison sur roues.

"Nos tiny houses sont déplaçables à l'envi et elles intègrent tout le confort d'une maison moderne et d'une maison écologique, par exemple avec des toilettes sèches et dans la gestion des matériaux biosourcés, français et durables", détaille Laura Ravier. La première des tiny houses construite par L'atelier Bercail fait 21 m2. "On peut vivre à plusieurs. Il y a des familles qui vivent à quatre dedans, avec un couple et deux enfants, par exemple", assure Laura Ravier.

L'Angenoise a fondé L'atelier Bercail avec deux autres associés, Ferdinand Dewatin, constructeur et Adrien Soulier, chargé de la conception. Elle est architecte d'intérieur et a décidé de changer de métier. "On ne trouvait plus vraiment de sens dans nos activités précédentes et on s'est vite rassemblés autour de l'idée d'entreprendre. Il fallait que cela ait du sens. J'avais depuis longtemps l'envie de promouvoir un habitat qui soit plus écologique. Avec Adrien et Ferdinand, on s'est retrouvés sur cette idée et cette volonté d'avoir un impact aux côtés des autres constructeurs pour promouvoir en fait une forme d'habitat léger."

L'entreprise mayennaise a livré en février sa première tiny house. "Aujourd'hui, on a plusieurs commandes. Je dirais qu'à 50 %, ce sont des demandes d'habitat permanent, et le reste c'est du locatif. Il faut compter autour de 80 000 euros pour une tiny house neuve clés en main. Nos clients sont des personnes qui ont la cinquantaine et qui veulent se défaire de leur habitat ordinaire, se défaire du superflu pour avoir moins d'impact sur l'environnement."