La nouvelle éco : des tisanes au chanvre, l'idée détente d'Hanapiz

Pour ces infusions, le chanvre a de multiples qualités, s'enthousiasme Laurie Durand, la fondatrice d'Hanapiz : "ces tisanes sont enrichies en chanvre CBD, qui a des vertus relaxantes, digestives, et anti-inflammatoires". Cette jeune Aveyronnaise installée à Auriac-Lagast, au sud de Rodez, a ainsi concocté trois recettes, dont une "anti gueule de bois", peut-être bien utile les lendemains de fêtes.

Et Laurie Durand n'en est pas à son coup d'essai. Elle a lancé son entreprise dès 2018 "quand le chanvre n'était pas à la mode", en commercialisant des produits cosmétiques. Mais aujourd'hui le marché, avec l'autorisation du CBD (cannabidiol) a pris un essor considérable, et ce n'est pas pour déplaire à Laurie Durand : "c'est vrai que c'est un marché en plein développement, et c'est tant mieux car c'est une plante qui offre plein de bienfaits et de vertus".

. - Hanapiz

Mais face à l'arrivée massive de nouveaux acteurs, avec une concurrence rude, la jeune Aveyronnaise mise sur la qualité de ses produits et sur "une image travaillée". Elle met ainsi en avant des packagings originaux, et "une identité de marque originale".

Quant à l'avenir, il est rempli de possibilités, notamment le textile, comme ses aïeuls aveyronnais qui cultivaient et tissaient déjà le chanvre. Elle commercialise d'ailleurs déjà des disques à démaquiller réutilisables, et des pochettes à savon. Mais Laurie Durand préfère se concentrer pour l'instant sur les cosmétiques, avant de développer plus tard "d'autres champs d'actions". Où le chanvre sera cultivé, assurément.