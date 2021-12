La nouvelle éco : des tisanes "sur-mesure" à l'Art'Tisanerie dans le centre ville de Laval

La nouvelle éco s'intéresse à un couple de Saint-Aignan-sur-Roë. Anne-Marie et Paul Lechuga ont ouvert ce week-end un magasin concept, dans le centre ville de Laval. Vous y trouvez à la fois des œuvres d'artistes locaux à la vente ou en exposition, des produits d'artisans et des tisanes sur-mesure.

Ils ont rassemblé leurs passions et en ont dédiés tout un magasin, ou plutôt "concept store", l'Art'Tisanerie à Laval Anne-Marie et Paul Lechuga ont ouvert ce lieu dans la rue du dauphin le samedi 11 décembre 2021. "C'est en quelque sorte une lente accumulation de choses qui nous ont passionnés" explique monsieur.

Le couple souhaite attirer dans ce magasin des artistes locaux pour exposer leurs œuvres, mais aussi des artisans mayennais. "Ils ne sont pas cachés mais ils restent confidentiels je dirai dans notre département" poursuit Paul Lechuga. De multiples objets de voyages sont aussi en vente. "Des tissus, des écharpes de très grande qualité, qui viennent un peu du bout du monde. Par exemple de certaines îles de l'océan Indien ou encore d'Afrique et d'Amérique. On peut trouver également des objets en Inde, de la céramique, de la vaisselle" énumère celui qui est un passionné d'arts.

Une partie des lieux a été transformée en salon de thé. Anne-Marie et Paul Lechuga proposent des tisanes "sur-mesure". "On va essayer de proposer des mélanges et puis d'adapter au goût de chacun. On a la tisane comme groupe la tisane de Lowell, par exemple, des tisanes pour se détendre pour se tonifier ou pour bien digérer" termine le propriétaire des lieux. Art' Tisanerie proposera dans les prochaines semaines des évènements culturels. "Des écoutes collectives des maîtres-cachets de la musique française au 19e siècle" cite Paul Lechuga.