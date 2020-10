La Nouvelle Eco : des tissus pour bébés sans perturbateurs endocriniens en Charente

Fabriquer des articles de puériculture de façon écoresponsable et solidaire... c'est l'objectif de trois jeunes femmes, qui viennent de créer leur entreprise, "Les 3 p'tits chamailleurs", près d'Angoulême. Immatriculée au mois de juin, l'entreprise crée et fabrique des articles en coton pour bébés.

C'est dans un des ateliers du Technoparc de Grand Angoulême, à Saint-Michel près d'Angoulême, que les trois jeunes femmes ont créé leur entreprise, "Les 3 p'tits chamailleurs". Elles créent et dessinent des articles en coton pour bébés, selon des critères draconiens d'hygiène et d'éthique sociale, sous la marque "Pitigaïa". La production doit débuter en Octobre. On peut voir leurs créations sur leur site internet.

Exigence sanitaire et sociale

Ce sont des bavoirs, des tapis à langer, des jouets d'éveil, des doudous à base de tissu, qui répondent tous au label bio le plus exigeant, GOTS (Global Organic Textile Standard), qui garantit l'absence de perturbateurs endocriniens. C'est aussi le respect des conditions de travail et des droits de l'Homme, dans la récolte du coton, qui est ici mis en valeur. Pour soutenir leur démarche, les trois jeunes femmes ont lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme tudigo.co. Les articles de puériculture seront fabriqués dans des chantiers et des entreprises d'insertion de la région Nouvelle Aquitaine.