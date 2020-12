La nouvelle éco : des traiteurs dans le dur en Isère

Parmi les plus touchés par la crise sanitaire et ses restrictions il y a les traiteurs spécialisés dans l’événementiel, qui sont à l'arrêt ou quasiment depuis 10 mois et peinent à trouver des solutions alternatives. Etat des lieux avec Patrick Knecht, directeur de La Fine Fourchette à Grenoble

Implanté depuis les années 50 à Grenoble le traiteur La Fine Fourchette témoigne sur France Bleu Isère des difficultés qui peuvent toucher cette profession, particulièrement quand elle réalise 100% de son chiffre d'affaire grâce à l’événementiel.

Le bilan est sans surprise. "Ça fait 10 mois qu'on est dans une situation catastrophique, explique Patrick Knecht, directeur de La Fine Fourchette, c'est-à-dire que notre métier est complètement oublié par rapport aux mesures mises en place pour essayer de survivre. Nous avons perdu tout ce qui est événement professionnelle, qui représente 80% de notre chiffre d'affaire, et aussi tout ce qui est mariages". Et ce n'est pas un léger rebond cet été "de personnes qui voulaient absolument se marier" qui ont permis de redresser la barre puisque c'était de toute façon avec moins de monde et accompagné de protocoles sanitaires drastiques.

Un important manque de visibilité

Alors La Fine Fourchette comme d'autres essaye de sauver les meubles : "Nous avons une petite partie de l'activité en traiteur plateau-repas en vente libre mais c'est une infime partie de notre chiffre d'affaires". Selon Patrick Knecht "ça permet surtout de maintenir le lien avec une clientèle et le lien avec notre personnel (12 salariés tous en activité partielle depuis le premier confinement). C'est important que le personnel puisse revenir de temps en temps "à la maison", c'est-à-dire dans l'entreprise. C'est important qu'il puisse garder un lien social [...] j'essaye de faire tourner les personnes pour qu'elles puissent venir un petit peu à tour de rôle". La Fine Fourchette qui par contre ne fait plus travailler ses nombreux "extras" pendant les fêtes et depuis mars. "Ces gens-là sont les oubliés des mesures mises en place : ils n'ont plus de travail et je pas du tout comment ça va se passer pour eux". D'une manière générale"actuellement nous n'avons aucune visibilité", explique Patrick Knecht, "on ne sait pas du tout comment on va répondre dans les années qui viennent. Il faut se réinventer, trouver des solutions pour qu'on aille au-delà de cette crise et qu'on puisse passer à autre chose". Mais ce n'est pas simple. "Je suis très inquiets pour nos métiers de l'événement" conclu le directeur de La Fine Fourchette.