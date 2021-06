La nouvelle éco : des vacances en van aménagé, le nouveau filon des loueurs de véhicules

C’est la nouvelle tendance de l’été, partir sur la route en van aménagé, un véhicule plus petit que le camping-car. En Pays de Savoie, Jean Lain Rent a Car est spécialisé dans la location de véhicule et la demande pour ces vans aménagés est en plein essor explique Sabrina Lenourry.

France Bleu Pays de Savoie – Alors tout d’abord, qu’est-ce qu’un van aménagé ?

Sabrina Lenourry, Jean Lain Rent a Car - C’est une sorte de maison roulante dans laquelle vous pouvez passer vos vacances ou un week-end. Le van aménagé existe en différentes tailles mais cela reste plus petit qu’un camping-car. Le modèle phare de notre gamme est le Volkswagen California. Il fait moins de 2 mètres de haut et 5 mètres de long.

Et c’est donc devenu tendance ?

Oui, aujourd’hui, c’est quelque chose qui plaît énormément. Après tous ces confinements, comment ne pas rêver à des horizons à perte de vue et des grands espaces, c’est type de véhicule est très prisé pour cela. Il permet de s’immerger dans les beaux paysages. Quand on part en van, on est vraiment au contact de la nature et on vit dehors. C’est un vraiment un bon compromis entre le voyage avec un sac-à-dos et l’hôtellerie.

Nomade

Qui loue ce type de véhicule pour ses vacances ?

Nous avons aussi bien des jeunes qui veulent partir dans les Landes pour une session de surf que des familles, les enfants adorent ça. Et nous avons également une clientèle plus âgée, déjà habituée au camping-car. En fait, les vans aménagés séduisent toutes les générations car on fait vraiment l’usage qu’on en veut. Si on souhaite quelque chose de très aventure, on choisit le mode nomade et on fait des sauts de puce en dormant dans la nature. Si on souhaite quelque chose de plus confortable, on peut se déplacer de camping en camping. Chacun adapte ses vacances à ses souhaits.

Vous en louez de plus en plus ?

Chez Jean Lain Renta Carr , nous avons débuté cette activité il y a trois ans et elle est aujourd’hui en plein essor. Actuellement, nous exploitons une quinzaine de vans aménagés et dans un an, nous en en aura une trentaine. Avec la Covid, le délai de production des vans est passé à un an.