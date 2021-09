La Nouvelle Eco : des vélos électriques en libre service pour un trajet ou plusieurs mois

Vous pourrez bientôt emprunter un vélo pour quelques minutes ou pour plusieurs mois à Bordeaux. C'est en tout cas ce qu'annonce ce lundi 6 septembre l'opérateur de vélos en libre service Zoov qui possède déjà 500 deux roues à Bordeaux. L'entreprise fusionne avec Smoove, notamment connue parce qu'elle s'occupe des Vélib à Paris. Leur projet, c'est la création d'un nouveau modèle de vélo électrique avec une autonomie de 65km, qui s'appelle "Fusion".

Le principe c'est qu'il n'y aura plus qu'un seul modèle pour plusieurs durées de location. Vous pourrez l'utiliser 15 minutes, et le déposer après votre trajet comme c'est déjà le cas. Mais vous pourrez également l'emprunter pour plusieurs mois. Pour ça, il faudra en faire la demande via l'application avec ensuite deux possibilités : le prendre dans la rue ou le commander. Une fois cette étape passée, vous serez libre de circuler dans toute la métropole bordelaise avec, pour 69 euros par mois. L'objectif de l'entreprise est de multiplier par deux la flotte de Zoov et de passer à 1000 vélos

Se spécialiser dans le vélo

L'entreprise veut se spécialiser dans le vélo parce qu'elle pense que les deux roues sont "la meilleure alternative à la voiture", selon Amira Haberah est la co-fondatrice de Zoov. Elle ne veut pas seulement toucher les grandes villes, mais aussi les périphéries et les villes moyennes. Ensuite, c'est aussi une question de coûts : un modèle unique de vélos au lieu de deux, c'est des économies de main d'œuvre. Pas besoin d'avoir deux équipes avec des compétences différentes pour les réparations.

Zoov est aussi un fournisseur de vélos. C'est donc aussi stratégique : si une commune souhaite proposer un parc de vélos électriques à ses habitants, mais qu'elle ne sait pas si elle veut proposer des vélos en libre service ou en location longue durée... Pas de problème non plus, c'est le même modèle. Ils pourront donc s'adapter à la demande grâce à un simple logiciel.

