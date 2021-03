La nouvelle éco : des vélos haut de gamme vendus à partir de Privas

Des VVT et des vélos de course haut de gamme commercialisés à partir de Privas (Ardèche). C'est tout neuf, depuis janvier. La société Pon Bike Performance a installé ses locaux dans la préfecture privadoise. Pas de showroom ici, mais seulement des bureaux où les salariés travaillent au développement de deux marques.

Yann Noce, le directeur du marché francophone de Pon Bike, était l'invité de la nouvelle éco ce vendredi matin sur France Bleu Drôme Ardèche.

La nouvelle éco avec Yann Noce de Pon Bike Performance Copier

L'Ardèche, un lieu "névralgique"

Pourquoi choisir l'Ardèche comme base arrière ? "L'Ardèche et la Drôme sont deux départements magnifiques et assez proches de nombreux événements vélo et VTT en France à notoriété européenne comme le Roc d'Azur, détaille Yann Noce. Nous sommes aussi à une heure et quart du Mont Ventoux, à deux heures et demi de l'Alpe d'Huez. Nous pouvons aussi aller facilement à Paris voir les médias et nos partenaires. C'est assez névralgique d'être en Drôme Ardèche aujourd'hui."

"Je suis très fier d'être en Ardèche aujourd'hui." - Yann Noce, directeur chez Pon Bike Performance à Privas

L'Ardéchois d'adoption confie aussi que les ventes sont dopées en ce moment. "Avant la crise sanitaire, le vélo avait déjà le vent en poupe, assure Yann Noce. Mais elle a eu un effet très positif et aujourd'hui, c'est clair que les gens ont besoin d'évasion, de choses simples, de aérer, de faire du sport. Et le vélo ça a le vent en poupe, toutes les disciplines sont en train d'exploser."