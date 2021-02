La nouvelle éco : des ventes en croissance pendant la crise du Covid pour le maraîcher Pierre Jamet à Noyarey

PIerre Jamet, maraîcher à Noyarey avec sa femme et trois salariés, vend sa production sur les marchés de Meylan et Hoche à Grenoble, ainsi qu'au magasin Biocoop de Fontaine. Il ne fait plus de vente à la ferme fin juin avec la réouverture des marchés.

Pierre Jamet, on dit que la crise sanitaire a poussé les gens à mieux manger, à préférer les circuits-courts, ça vous a profité à vous ?

Oui sur le dernier trimestre surtout, avec une forte progression environ de 30 % de nos ventes. C'était surtout porté par des gens qui consomment plus chez eux du fait du télétravail. Et aussi par le retour vers les circuits courts, et vers ce qui est essentiel.

Ces nouveaux clients, ce sont surtout des jeunes ?

Oui, la tranche d'âge qui se situe plus entre 30 et 40 ans a fortement augmenté. Cela rajeunit notre clientèle.

Si le télétravail vous profite, la restauration en entreprise marche moins bien ?

La restauration d'entreprise a beaucoup perdu. On travaille beaucoup avec le CEA (le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives). Ils ont trois cuisines, cela a divisé par 30 à 40 % notre production vendue au CEA .

Et vous fournissez aussi les cantines avec l'association "manger bio en Isère". Là aussi la demande a changé ? On sert plus de produits locaux, plus de bio ?

Oui, ça fait quelques années que cette demande augmente. Là, ça a permis de prendre un nouvel élan. Je pense que les communes sont plus orientées vers les circuits courts.

Est-ce que vous pensez vous agrandir pour répondre à ce nouvel engouement ? Est-ce que par exemple vous allez avoir plus de surfaces, plus de personnel ?

Non. D'abord on a eu de la chance, puisque on avait pu nous agrandir cette année, c'était prévu de longue date. Et on va rester dans cette configuration. Le but n'est pas de grossir, mais d'avoir une entreprise à taille humaine. Nous sommes sur une dizaine d'hectares, moi et ma femme en tant qu'associée, et 3 salariés permanents. Et ce nombre de salariés ne va pas changer pour avoir quelque chose de gérable et qui nous convient.