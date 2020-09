La nouvelle éco: des ventes qui explosent pour le pop-corn gersois du leader européen Nataïs

La crise, le pop-corn ne connaît pas. En tout cas la société gersoise Nataïs n'a pas à se plaindre pour son activité. Une situation tout de même paradoxale pour Michael Ehmann, le président et fondateur de la société qui regroupe aujourd'hui 130 salariés. "On vend forcément beaucoup moins de pop-corn pour les cinémas avec les restrictions sanitaires". L'activité est même presque à l'arrêt. De l'autre côté, "la vente de pop-corn micro-ondable a vraiment explosé".

Des ventes qui augmentent de 30 à 40%

En avril, mai et juin, période de confinement puis de déconfinement, les ventes de pop-corn micro-ondable ont ainsi augmenté de 30% en moyenne, voir 40% par moments. Ce chiffre s'est un peu tassé depuis et le chiffre d'affaires est en ce moment 15% supérieur à celui de l'année dernière.

Les habitudes de consommation sont donc en train de changer et le pop-corn micro-ondable à manger devant son home-cinéma a désormais bien plus de succès que celui du distributeur dans les grandes salles. Nataïs insiste aussi depuis quelques années sur la filière locale et veut mettre en avant un pop-corn bio et plus éco-reponsable avec l'aide de ses 280 producteurs agricoles partenaires. Des producteurs inclus dans un rayon de 150 kilomètres autour de Nataïs. Beaucoup proviennent donc du Gers mais aussi de la région toulousaine.

Une campagne de recrutement

L'entreprise gersoise veut donc maintenant profiter de cette bonne dynamique pour accélérer sa production. Huit postes de conducteurs de ligne sont ouverts pour agrandir l'équipe. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de Nataïs pèse plus de 50 millions d'euros et ses produits sont vendus dans plus de 50 pays. Son activité représente 35% du marché européen du pop-corn.