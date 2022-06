La nouvelle éco : des vignes sans pesticide au domaine de la Grande Sieste à Aniane

Au domaine de la Grande Sieste à Aniane, les 15 hectares de vignes ne sont pas traitées avec des pesticides. Le vigneron et gérant du domaine, Boris Leclercq, s'appuie sur le même écosystème qu'une forêt pour développer une biodiversité sur ses parcelles.

Entretien avec Boris Leclercq.

Vous avez trouvé la solution pour éviter d'utiliser les pesticides sur les vignes ?

La solution, c'est un grand mot. Mais en tout cas, on tend vers et on fait tout ce qu'on peut pour. L'idée, c'est que si vous regardez une forêt, c'est un écosystème parfait. On n'a jamais vu que dans une forêt, on mettait de l'engrais et des pesticides. C'est un système qui s'auto-entretient, qui est pérenne. Et donc l'idée qu'on a, c'est de mettre tellement de biodiversité au sein de nos parcelles de vignes qu'on arrive à reproduire l'écosystème de la forêt.

En quoi ça consiste ?

Premièrement, on entoure notre parcelle de haies fruitières. À la Grande Sieste, il y a 17 essences d'arbres fruitiers. Nous en plus, on met trois rangs de vignes, plus un rang de haie fruitière. Tous les quatre ans, on sait que les arbres, au niveau de leurs racines, développent ce qu'on appelle des réseaux de mycorhizes qui sont des réseaux de champignons. Et ça, ça fait communiquer les plantes entre elles.

Et puis, une autre grande vertu, c'est que ça rend une partie de l'eau qui est inaccessible aux racines, accessible à la plante. C'est vraiment important, surtout avec le changement climatique.

C'est sûr que nous, on a trouvé un équilibre. Et ce système, il est peut-être un peu moins productif que les autres, bien que ça reste à démontrer. Mais nous, on propose notre vin qui est à un prix d'équilibre et qui permet de travailler de cette manière tout en pérennisant nos investissements et de pouvoir continuer à aller de l'avant.

Et le sol entre les vignes est couvert par des plantes ?

Exactement. Nous, on considère qu'un sol nu est un sol foutu. Chez nous, on sème des plantes entre les vignes qui servent à faire un paillage végétal et qui protège de l'évaporation de l'eau liée au soleil et liée au vent. Une fois qu'on a coupé ces herbes, ça fait ce qu'on appelle un engrais vert.

Parfois on a des plantes qui prennent l'azote de l'air qu'ils mettent dans la terre. On en a d'autres qui vont venir transpercer le sol, l'ameublir et aider un peu les vers de terre à bosser.

Enfin bref, il y a toute une diversité qui est absolument formidable et qui préserve l'eau dans le sol. Elle enrichit les sols et ça, c'est vraiment important. Si vous voulez vous vous en convaincre, vous prenez un petit tuyau, vous le plantez dans votre jardin et vous y mettez un litre d'eau. Vous chronométrez, un second litre d'eau, vous chronométrez, vous pouvez mettre 100 litres d'eau, ça partira.

Prenez un sol non couvert, la terre est à nu, vous mettrez un litre d'eau et le deuxième, vous ne le mettrez jamais. Un sol nu ne laisse pas s'infiltrer l'eau. Ça part dans les égouts, ça part dans les fossés, mais ça ne bénéficie pas à la nature. Un sol nu, ça devrait être interdit.