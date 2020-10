La nouvelle éco : à Arzal, ils lancent un produit contre la buée sur les lunettes avec le masque

Deux frères d'Arzal (Morbihan) ont créé une petite languette en plastique qui garanti de ne plus avoir de buée sur les lunettes lorsque l'on porte un masque. Un produit déjà très demandé avant même sa sortie, le 23 octobre.

Hugo et Johan Lejeune, deux frères, sont à l'origine de ce Sanbué.

Ils l'assurent : avec leur petite languette en plastique, terminé la buée sur les lunettes lorsqu'on porte un masque. Deux frères, Hugo et Johan Lejeune, se sont lancé dans la fabrication de leur "Sanbué".

Cette languette en plastique souple qui se place sur le haut du masque et permet à la chaleur de s'évacuer par les ouïes du masque, et plus vers le haut du masque.

Fabriqué dans le Morbihan

Une idée née après le confinement qui a mis à l'arrêt l'entreprise de conseil en prévention des risques d'Hugo Lejeune. "J'ai une perte d'activité et mon frère avait un projet de clip pour des visières de protection. On s'est mis autour d'une table pour réfléchir à un problème à régler." Tous les deux portent des lunettes, l'idée du Sanbué s'est donc imposée.

La languette se fixe aussi bien sur un masque chirurgical qu'un masque en tissu. - Sanbué

Le Sanbué est fabriqué à Arzal (Morbihan), dans l'entreprise de plasturgie de Johan Lejeune. "On privilégie le circuit local. Avec par exemple un partenaire dans la région nantaise et notre outilleur du côté d'Hennebont", explique Hugo Lejeune. "On a des connaissances, du savoir. Il faut faire confiance à nos entreprises."

Avant même le lancement prévu pour le 23 octobre, l'attente est forte "parce qu'il n'existe rien de comparable", selon le co-créateur. Beaucoup de précommandes de particulier, mais aussi d'entreprises et de clients à l'étranger assure Hugo Lejeune. Leur nom et leur modèle a été déposé à l'INPI, l'autorité de la propriété intellectuelle.