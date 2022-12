La Nouvelle éco : deux entreprises locales s’installent dans la boutique d’essai à Issoudun

Les productions de la Pantoufle du Berry et de Kalium se partagent la vitrine.

Des chaussons colorés, des pochettes, des sacs, des bérets et une cape réversible dans un style post-moderne : la vitrine de la boutique d’essai, place du marché aux grains à Issoudun, attire l’œil et donne envie de pousser la porte. Propriété de la Ville, cet espace est mis à disposition de personnes qui souhaitent tester leur activité moyennant un loyer modique.

Différents modèles de chaussons pour hommes et femmes sont présentés. © Radio France - Jean-Marc Desloges

Deux entreprises locales, désireuses de s’associer sur ce projet, se sont vues confier les clés : la Pantoufle du Berry de Vatan et Kalium d’Issoudun. Si la première est connue localement, la seconde l’est moins.

Spécialisée dans les stores et les bâches, Kalium a peu à peu diversifié ses activités. Cette année, elle a créé une nouvelle division, Kalium coutures, dédiée à la confection de bagages et d’accessoires à partir de tissu de récupération. Celle-ci travaille pour le Lin d’Ariane, une marque de bagagerie et d’arts de la table en lin. Elle conçoit également ses propres créations sous forme de micro-séries avec pour unique point de vente la boutique issoldunoise. Tous ces produits, vendus à des prix abordables, peuvent être personnalisables à la demande.

De l'industrie au commerce

“Nous qui sommes des industriels, on met un doigt dans le commerce. Il y a plusieurs objectifs : donner plus de visibilité à l’entreprise, valoriser le savoir-faire de nos collaborateurs et pérenniser l’activité par la recherche de nouveaux marchés”, explique Bertrand Foursy, directeur de Kalium.

Quelques unes des créations en tissu up-cycling de l'entreprise Kalium. - Jean-Marc Desloges

La boutique est ouverte du mardi au samedi. Elle sera également ouverte le dimanche 18 décembre. Si les deux entreprises ont signé pour trois mois, elles espèrent que la clientèle sera au rendez-vous et que l’aventure se poursuivra au-delà en 2023.