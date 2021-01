"LA NOUVELLE ECO" : Deux frères se lancent sur le marché de l'ergonomie au travail en Corse

L'Ergonomie et la posture de notre corps face à un écran, un sujet qui touche de plus en plus de salariés. Ceux qui travaillent devant un écran d'ordinateur, notamment en télétravail, ne sont pas toujours bien installés. Une SAS créée l'an passé se lance sur le marché de l'ergonomie.

Louis et Paul-Victor Harmand, respectivement alternants et président de la société Enexia Ergonomie

Paul Victor et Louis se sont lancés l'été dernier. Dans un premier temps, en s'affiliant avec leur fournisseur, ces deux frères voulaient répondre aux besoins des travailleurs handicapés et proposer des outils adaptés à leur confort au travail. Mais avec son petit frère, Paul-Victor Harmand a rapidement voulu embrayer avec le marché du télétravail.

"C'était pas notre première idée, mais le télétravail s'est imposé à nous. On propose plusieurs outils, notamment un pack 'télétravail' avec des outils basiques pour avoir un poste beaucoup plus adapté aux contraintes du corps humain. Cela évitera de s'asseoir juste une table à manger avec une chaise pas adaptée... Dans le pire des cas, ça peut être sur le canapé, ou dans le lit même des fois. Ce qui est complètement à proscrire !" explique le président de la société.

En effet, cela peut engendrer des troubles musculo-squelettiques. On comptait plus de 42 000 cas en 2017 en France, soit 87 % des maladies professionnelles déclarées.

Fauteuil ergonomique, souris verticale, ou encore bureau ajustable... Le sur-mesure n'existe pas, mais selon Louis Harmand, alternant au sein de la société de son frère, les possibilités sont nombreuses.

Une souris bureautique verticale, une des solutions pour éviter les positions non-naturelles © Radio France - Olivier Castel

"On s'adapte facilement à toutes les situations, mais parfois, juste en faisant du conseil, on peut aider une personne à être mieux et à mieux travailler sans investir forcément dans du matériel".

"On préconise d'avoir _le regard en haut de l'écran_, donc de sur-élever l'écran", développe Paul-Victor Harmand. "Ensuite, il faut une assise confortable, où les coudes ne sont pas lâchés et reposent sur quelque chose, comme sur des accoudoirs. Ensuite, ce qu'on préconise c'est de faire des pauses régulièrement, par exemple cinq minutes par heure, afin de rester productif et concentré toute la journée".

Mais il n'y a pas que la qualité de l'équipement et la position du fauteuil, il y a aussi le travail... des yeux. Les posturologues sont très sollicités ces derniers temps, et orientent aussi leurs patients vers de l'orthoptie, pour travailler les muscles oculaires, autres victimes des positions fixes devant les écrans, à tous les âges.