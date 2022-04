La nouvelle éco : deux jeunes artisans reprennent la dernière boulangerie d'un village du Lot

Un village de 400 habitants entre Cahors et Villefranche-de-Rouergue, un marché le dimanche matin, un restaurant, une chambre d'hôte, et un seul commerce, une boulangerie tenue pendant des décennies par un couple, les Garcia, qui ont pris leur retraite. Pas très loin, le spectre de la fermeture du dernier commerce de la commune. C'était sans compter Thibaut Pech et Quentin Besse, deux artisans de 36 et 25 ans, un boulanger lotois expatrié dans le Nord et un pâtissier qui a grandi en région parisienne. Les deux garçons ont repris la boulangerie et entièrement rénové la boulangerie en mars dernier. Un choix que Quentin Besse a expliqué à France Bleu Occitanie.

Une belle affluence pour la réouverture

La nouvelle boulangerie est ouverte depuis un peu plus d’un mois et l’activité a démarré sur les chapeaux de roues, selon Quentin Besse : "Tout se passe très bien : on accueille une cinquantaine de clients par jour en semaine, et beaucoup plus le dimanche quand il y a le marché. Les gens nous attendaient et ne voulaient pas que ce commerce ferme. Sinon, _il leur aurait fallu quasiment une demi-heure de route pour aller à la prochaine boulangerie_. Mais on ne s'attendait pas à autant de monde : on fait de grosses journée, on est parfois un peu débordés, mais on est vraiment contents !"

Alors, pourquoi ce nom, « T46 » ? Quentin Besse nous a livré l'explication : _"_C'est une référence aux type de farine : T55, T65 ou T80. Comme nous utilisons de la farine locale, on a voulu faire un petit jeu de mots avec le 46, le numéro de département du Lot."

"Faire perdurer le commerce" dans les petits villages

Quentin Besse est aussi revenu sur les conditions de la reprise de la boulangerie : "J'habitais en région parisienne, mais voulu me rapprocher de mes grands-parents qui habitent dans le Lot. Je connaissais l'ancien boulanger, qui est un de leurs amis. Un jour, il est venu me voir en me disant qu'il voulait prendre sa retraite. A ce moment-là, Thibault était en stage à la boulangerie. On s’est rencontrés et on a sympathisé : on avait la même envie de faire perdurer ce commerce dans ce petit village. C'est comme ça qu'on s'est associés. Il faut que Concots vive, que le village ait des commerces, sinon les jeunes vont partir dans les villes plus grandes. On a la chance d’avoir un village comme je vous disais, un village plutôt dynamique, avec des associations et des gens qui se bougent pour organiser des évènements. On espère que notre installation va motiver d’autres commerçants à s’installer. Notre prochain objectif, c'est de pouvoir embaucher des gens : si on peut créer en plus de l'emploi. Ce serait génial."