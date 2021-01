La Nouvelle Eco : deux jeunes samariens lancent leur épicerie vrac itinérante

Marie et Nicolas Tempels viennent de lancer leur épicerie "Vrac en Somme". Ces deux jeunes ingénieurs reconvertis en commerçants veulent silloner de plus en plus de marchés dans le secteur d'Amiens.

Si vous n'allez pas au vrac, c'est le vrac qui vient à vous. C'est avec cette idée, de permettre à un maximum de personnes d'avoir accès à des produits en vrac hors des centre-ville que Marie et Nicolas Tempels se lancent sur les routes de la Somme à bord de leur camion transformé en épicerie.

Ces deux jeunes de 28 ans, ingénieur chez Procter & Gamble et auteure d'une thèse en environnement ont pris un virage dans leur vie professionnelle. "On a commencé vraiment à consommer sans emballage ou en tous cas le moins possible il y a deux ans et on s'est dit que c'était important de rendre ce mode de consommation au plus grand nombre possible", raconte Nicolas Tempels.

La Nouvelle Eco à bord du camion de l'épicerie "Vrac en Somme" Copier

Ils ont investi 40 000 euros via un prêt pour acquérir leur véhicule, un petit camion qui leur permet d'aller sur les marchés. Le premier c'était dimanche à Millencourt, "il y avait beaucoup de monde", précise le jeune néo commerçant qui s'installe ce jeudi à Camon (de 8h30 à 13 heures) après un passage par Longueau dans la métropole d'Amiens.

Des produits locaux

A bord de leur camion, des bocaux en verre avec des produits secs. Une grande majorité des pâtes, biscuits et autres farines vient de Picardie. Le tout garanti donc sans emballage. Vous pouvez venir avec vos propres contenants il y a une réduction de dix centimes à la clé pour chaque produit sinon les sacs en kraft ou les bocaux sont fournis.

Nicolas et Marie veulent multiplier les marchés, notamment en zone rurale ou dans des quartier éloignés du centre ville d'Amiens, là ou il n'y a pas d'épicerie vrac.