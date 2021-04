La nouvelle éco : deux lavallois spécialistes de la publicité en ligne prospèrent dans le monde entier

En janvier 2020, deux frères mayennais ont lancé leur agence de marketing digital, la Jungle Agency spécialisée dans la publicité en ligne. Ces Mayennais proposent aux entreprises du monde entier d'avoir plus de visibilité sur internet, via Google notamment.

La nouvelle éco s'intéresse tous les matins aux entreprises, aux artisans, aux secteurs de la Mayenne qui s'adaptent à la crise du coronavirus. Ce mardi, on vous raconte l'histoire de Victor et Arthur Rivière, deux jeunes entrepreneurs lavallois qui ont lancé juste avant le premier confinement leur entreprise digitale, spécialisée dans la publicité sur internet.

Jungle Agency aide des sociétés du monde entier, pas forcément mayennaises, et de tailles différentes. "Concrètement, on reprend le site de e-commerce de l'entreprise, ou son site vitrine et on y ajoute des solutions de tracking [technique commerciale qui permet d'identifier sur internet des clients, ndlr] pour cibler les visiteurs de leur site actuel. Nous mettons ensuite en place des campagnes promotionnelles sur différentes plateforme via Google Ads" explique Victor Rivière, un des fondateurs de la Jungle Agency.

Facebook, Snapchat et Instagram

Depuis le début du confinement, le carnet de commandes et le nombre de clients ont augmenté pour les deux lavallois, avec des PME par exemple, soucieuses d'améliorer les performances de leur site internet. Les réseaux sociaux sont d'ailleurs des outils primordiaux dans ce cas précis. "Google permet de s'adresser à des clients qui sont déjà dans une optique d'achat, mais _Facebook, Instagram, Snapchat, permettent plutôt d'acquérir de nouveaux clients_, d'élargir un peu son audience en ciblant les profils de manière très précise. Facebook a énormément de données sur tout le monde" poursuit Victor Rivière.

Les deux fondateurs emploient un autre salarié. Ils sont tous en télétravail. Les frères se rendront dans une quinzaine de jours en Indonésie, à Bali. Cette île est en effet un Eldorado des entreprises françaises spécialisées dans le digital. Ils y rencontreront de nouveaux clients.