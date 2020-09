Facebook vient en aide aux TPE et PME de Paris et de l'Ile-de-France. Le réseau social lance un plan de subventions et de formations de deux millions d'euros pour soutenir ces entreprises mises en difficulté par le COVID-19. Pour en bénéficier, il faut s'inscrire avant le 8 octobre 2020.

La Nouvelle Eco : deux millions d'aides proposés par Facebook aux TPE-PME de Paris et d'Ile-de-France

Avec le Coronavirus et la crise sanitaire qui en découle, les petites et moyennes entreprises se retrouvent souvent en difficulté. Le confinement, la diminution des commandes, le manque de clients : ces sociétés sont fragilisées et elles ont souvent du mal à relever la tête.

Facebook a décidé de leur venir en aide. Il lance un plan de subventions et de formations de deux millions d'euros.

Des centaines de petites et moyennes entreprises concernées à Paris et en Ile-de-France

Matthieu Laporte, directeur des activités pour le TPE et PME à Facebook, était l'invité de France Bleu Paris ce mardi matin. Il a détaillé le Plan de subventions et de formations qui est proposé par le réseau social.

Une partie de l'argent sera versée "en monnaie sonnante et trébuchante". Le reste servira à leur payer de la publicité. Une centaine de formations est aussi proposée gratuitement pour permettre à ces sociétés de se former au numérique et vendre en ligne.

Les petites entreprises ont jusqu'au 8 octobre 2020 pour s'inscrire

Les entreprises qui veulent faire un dossier pour être aidées ont jusqu'au 8 octobre pour postuler sur Facebook. Pour pouvoir être retenu, il faut avoir entre 2 et 50 employés et prouver que la crise sanitaire a mis en difficulté la société. Il faut aussi être en activité depuis plus d'un an. Matthieu Laporte précise que les sociétés peuvent s'inscrire même si elles ne sont pas sur Facebook ou Instagram.

Le directeur des activités pour le TPE et PME à Facebook rappelle qu'en juin 2020, Facebook a signé un plan de formation au numérique avec des experts. Les entreprises peuvent bénéficier d'un diagnostic numérique gratuit pour faire un état des lieux et obtenir un plan d'action personnalisé et concret.