La Nouvelle éco : deux Nordistes ont repris le restaurant Le César à Brives

En septembre 2019, Brigitte Sorel prenait sa retraite après avoir tenu pendant dix ans le restaurant Le César à Brives, un village de 240 habitants près d’Issoudun. Les élus se sont mobilisés pour que le seul commerce du bourg, dont les murs appartiennent à la commune, puisse trouve des repreneurs.

Plusieurs mois de travaux

Mais avant cela de gros travaux ont été engagés à partir d’avril 2021 pour créer une cuisine aux normes, une salle d’une capacité de 50 personnes ainsi qu’une terrasse située à l’arrière. Le coût de l’opération s’élève à 416 195 euros. Le Département a alloué 50 000 euros dans le cadre du Fonds d’aide au maintien des activités rurales.

Suite à une annonce sur le site de SOS Villages, les élus ont reçu quinze candidatures et ont retenu celle de Sylvie et Sabine Sully-Thas. Les deux femmes vivaient à Lille. L’activité de traiteur dans l’événementiel de Sabine avait été stoppée avec le Covid. De son côté, Sylvie travaillait dans la formation et avait dans l’idée de reprendre un café de village comme celui que sa mère tenait en Belgique.

Du 100 % fait maison

Elles ont ouvert le 3 juin et cette journée restera dans leur mémoire : “Nous avons fait complet, ça nous a surprises et un peu déstabilisées”, se souvient Sylvie. Elles proposent une cuisine faite maison à base de produits frais. Le restaurant est ouvert du mardi au dimanche midi, en semaine le midi uniquement avec un menu ouvrier et les fins de semaine avec un menu amélioré les vendredis et samedis soirs ainsi que le dimanche midi. L’activité est complétée par des banquets à la demande d’associations ou de particuliers pour lesquels les deux gérantes font appel à des extras.

Sylvie et Sabine peuvent accueillir jusqu'à 35 convives à déjeuner ou à dîner. - Le César

“Nous sommes largement au-dessus de notre prévisionnel”, se réjouit Sylvie Sully-Thas, qui se dit toutefois préoccupée par la flambée du coût des matières premières, de l’électricité et des granulés pour alimenter les deux poêles du restaurant : “Cela fait six mois que l’on est là. On va faire un point avec le comptable pour regarder tout ça de près”.