La nouvelle éco : deux nouvelles boutiques de jouets Sajou dans le Tarn

Dans un contexte compliqué pour les boutiques de jouets, en général plus présentes en périphérique qu'en centre-ville, l'enseigne Sajou a ouvert cette année deux magasins dans les hypercentres d'Albi et Mazamet.

Deux magasins de jouets en centre-ville ont récemment ouvert dans le Tarn, à Albi et Mazamet. Il s'agit de l'enseigne Jouets SAJOU, appartenant à WDK Groupe Partner, le premier grossiste en France dans le secteur du jouet et du loisir familial. Le réseau se compose de 50 boutiques implantées en centres-villes, galeries marchandes et zones commerciales.

À Albi, Grégory Collet a ouvert sa boutique en plein centre historique, rue Peyrolière, le 28 août dernier, en lieu et place de l'ancien Naf-Naf. Un véritable challenge pour ce dirigeant ancien patron d'un hypermarché et d'une enseigne de jardinage. Il n'existait plus de magasin de jouets dans le centre d'Albi depuis le départ de JouéClub vers la zone commerciale du Leclerc au Séquestre.

Depuis la crise sanitaire, je crois qu'il y a eu une prise de conscience des gens sur le rôle des centre-villes, capables de proposer un maximum de services et de commerces. Je crois au renouveau des centre-villes.

La boutique Sajou à Mazamet se situe sur l'un des grands boulevards de la ville, rue Edouard Barbey. - Sajou

L'enseigne Sajou est aussi présente à Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne), à L'Isle-Jourdain (Gers) et à Figeac (Lot).