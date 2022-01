La nouvelle Eco : Deux passionnés vannetais recensent les Gins artisanaux de France

Ils étaient Géomètres-Hydrographes dans le monde entier. Pris de passion pour le Gin, ils ont posé leurs valises à Vannes et créé gin.fr. Le site référence et vend en ligne 200 Gins artisanaux français parfois introuvables et propose des tonics, des conseils, et même des coffrets découverte.

"Nous étions tout le temps en mission partout dans le monde , on se voyait à peine 4 mois par an". Marie Bossut, 26 ans est ravie de cette reconversion dans un monde qu'elle n'imaginait même pas il y a quelques années. C'est son compagnon Baptiste Cézard, 35 ans, avec lequel elle travaillait dans une entreprise hollandaise qui l'a initié." Nous étions en mission en Angleterre, il m'a emmené dans un bar à Gin, on en a gouté quelques uns. De retour à la maison nous nous sommes pris au jeu, nous sommes allés voir des cavistes et de fil en aiguille on a découvert qu'il y en avait quasiment 300 en France sans que personne ou presque ne le sache".

Un tour de France des distilleries

C'est décidé, le couple veut les gouter et les répertorier. Ils partent pour un tour de France des distilleries durant l'été 2020. 15 000 km de route à la rencontre de 120 producteurs artisanaux "dont certains ne voulaient même pas commercialiser leur Gin, mais en allant les voir, en discutant on a pu avoir quelques flacons". Un an et demi plus tard, les voila à la tête du premier site répertoriant et commercialisant 200 Gins , français et artisanaux, "que nous avons tous validés" précise Baptiste.

Des box découverte

Le site gin.fr propose outre ces différents Gins, des conseils, des avis, un descriptif de la distillerie et différents tonics pour réaliser le cocktail phare de cet alcool: le Gin Tonic dont les initiales composent le nom de leur société G&T Experience. Et pour les non initiés, un coffret découverte mensuel est proposé. "On fournit tout sauf le verre et les glaçons" sourient Marie et Baptiste.

Des QR Code pour s'informer

A l'aise avec leur temps et les technologies, Marie et Baptiste qui ont loué un entrepôt dans la région vannetaise pour leur stock, ont développé l'utilisation des QR Code. Dans leurs box, sur leurs bouteilles, leurs mignonettes, un scan avec un smartphone permet de tout savoir sur le GinTo que l'on déguste avec modération bien sûr.