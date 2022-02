La nouvelle éco : français le midi, italien le soir, deux restauratrices en colocation à Rennes

Le midi, vous y trouverez Copain Copine, pour de la cuisine française. Trois soirs par semaine, le restaurant devient Paola a casa, aux saveurs italiennes. Ce concept inédit à Rennes permet à ces deux restauratrices de mutualiser les frais et de se soutenir dans les moments les plus difficiles.

Il est de plus en plus difficile de trouver un local pour ouvrir un commerce en centre-ville, les loyers sont chers. A Rennes, deux restauratrices se sont donc mises en colocation. Au 43 rue de Dinan, près de la place Sainte-Anne à Rennes, vous trouverez deux restaurants. On y mange français le midi et italien le soir, les mardis, mercredis et jeudis.

Les mêmes fournisseurs, et un loyer partagé

Il est 15 heures chez Copain Copine, un restaurant de cuisine française. Fin de service pour Aurore Erceau. "J'ai tout débarrassé au niveau des tables, dans la cuisine tout a été filmé et mis au frais. Les commandes pour demain sont passées, le lave vaisselle est vidé !" Le restaurant devient alors Paola a Casa, pour des plats italiens : au tour de Cécile Lefèvre de prendre le contrôle. "Je vais passer en cuisine maintenant. Dans la salle, je mets une décoration, des nappes et des serviettes."

Le restaurant est situé 43 rue de Dinan à Rennes et fait de la vente à emporter. © Radio France - Maxime Glorieux

Avant la création de ce double restaurant en novembre dernier, Aurore Erceau a toujours fermé son établissement le soir. La Rennaise travaillait seule depuis près de dix ans. "Cela m'apporte du dynamisme. On peut échanger des idées et se soutenir. Pour le moral c'est bon aussi !" Le mois de janvier a été difficile à cause du télétravail et de la vague Omicron. Ces deux amis de longue date partagent les mêmes fournisseurs, mais aussi le loyer et les charges. "Il faut l'autorisation du propriétaire et ensuite on a fait un contrat de mise à disposition des lieux", se souvient Cécile Lefèvre, de retour dans la restauration après une pause d'une dizaine d'années.

Lorsqu'elle met en place son service du soir, Cécile Lefèvre installe ses nappes et ses bouteilles de vins italiennes. © Radio France - Maxime Glorieux

Les habitués du déjeuner ont permis d'assurer une base de clientèle pour le service du soir. "Il y a les cartes qui sont sur le comptoir, beaucoup de clients posent des questions. Ils trouvent le concept très intéressant et viennent ensuite pour le dîner", explique Aurore Erceau. Les deux restauratrices insistent sur l'importance de bien connaître son associé avant de se lancer.