La nouvelle éco : deux salaisons de Drôme et d'Ardèche fusionnent pour se développer

Ce 1er avril 2021, les sociétés Drôme Salaisons à Bourg-de-Péage et Jules Courtial à Châteauneuf-de-Vernoux fusionnent pour mieux se développer et être plus visibles.

"Je suis à la tête de la société drômoise et mon conjoint gère la société ardéchoise et on a décidé de fusionner ce 1er avril pour être plus visible et mieux se développer" explique Cécile Nigay.

10% de pertes en un an à cause du covid

"Il y a de grosses salaisons en France, nous on en a deux petites et on se rassemble pour mieux s'en sortir" explique Cécile Nigay. "On va proposer aux clients en même temps nos produits ardéchois et drômois : des caillettes, jambonnette d'Ardèche, saucissons à cuire, pâtés en croûte, saucissons à cuire, saucissons secs secs".

"On réuni nos produits drômois et ardéchois"

"A cause du covid, on a perdu les ventes aux restaurateurs et on n'a pas beaucoup vendu dans les hypermarchés parce que nos produits ne sont adaptés au drive" précise Cécile Nigay. "On a près de 10% de baisse de chiffre d'affaire sur un an, dans chacune des sociétés". "Heureusement on s'en sort parce qu'on a bien vendu aux petits commerces qui ont continué à bien fonctionner : bouchers, charcutiers, traiteurs".

Alexis Bourdais, Cécile Nigay, Michel Gay (de gauche à droite). - Drôme Ardèche Tradition

Un investissement de 4,5 millions en 2021/2022

"On investit 4,5 millions d'euros dans ce projet, c'est risqué, on parie sur une reprise et il faut investir pour se développer" explique Cécile Nigay qui va diriger Drôme Ardèche Tradition avec son conjoint Alexis Bourdais actuellement à la tête de Jules Courtial en Ardèche.

Ils vont agrandir leurs deux sites, ils vont doubler pour passer chacun à près de 2.000 mètres carrés. "On compte augmenter notre capacité de production pour passer de 700 à 1.100 tonnes par an et on compte bien embaucher, pour passer de 25 salariés à 35 au total".

Cécile Nigay, responsable de Drôme Ardèche Tradition était dans "la nouvelle éco" ce mardi matin sur France Bleu Drôme Ardèche