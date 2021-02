"La Nouvelle éco" : en Bretagne, deux soeurs jumelles créent l'affiche du Tour de France

Lucille et Anne Commault, deux soeurs jumelles, originaires de Pacé, près de Rennes, ont créé en 2015 "La Jum's Factory" une agence de création visuelle installée entre Paris et le Val-André (Côtes d'Armor). Elles viennent de réaliser l'affiche officielle du Tour de France 2021 qui partira de Brest.

Elles ont 29 ans. Lucille et Anne Commault, deux soeurs jumelles, originaires de Pacé, près de Rennes (Ille-et-Vilaine) ont créé en 2015 "La Jum's Factory" (jum comme jumelles), une agence spécialisée dans la création visuelle (papier et vidéo) pour l'événementiel, les restaurants ou les spectacles, installée entre Paris et le Val-André dans les Côtes d'Armor, où se trouve la maison de vacances familiale. Après des études supérieures aux arts appliqués, notamment au Canada, elles se sont lancées dans l'aventure.

De gauche à droite, Lucille et Anne Commault les deux soeurs dans les locaux de France Bleu Armorique © Radio France - Loïck Guellec

Une affiche lumineuse

Après des commandes pour les triathlons du Val-André, des artistes, des marques de boissons ou des restaurants, les deux soeurs décrochent leur plus gros marché, celui de l'affiche officielle du prochain Tour de France qui partira de Brest. Elle fleurira dans toutes les villes étapes jusqu'à l'arrivée sur les Champs Elysées. L'organisateur ASO a été séduit par cette proposition.

On sort d'une année très particulière. Avec Anne, on voulait une affiche très colorée, positive et optimiste pour cette belle course. On a mis aussi le phare d'Ouessant qui regroupe le drapeau breton et l'héritage maritime des Bretons - Lucille Commault

L'affiche, d'un jaune lumineux, reprend aussi tous les codes du Tour, les cyclistes, les vélos, les maillots et la route.

Un tremplin

Avec cette affiche, "La Jum' s Factory" rebondit économiquement après une année difficile à cause de la crise sanitaire. Ce contrat avec Le Tour représente une formidable opportunité pour les deux Bretonnes "ça serait super que ça devienne un tremplin pour nous, mais on avance au jour le jour" explique prudente Anne Commault. "Cette affiche met en lumière notre travail comme aucun autre projet avant".

C'est clair que pour nous il y aura un avant et un après l'affiche du Tour - Lucille Commault

