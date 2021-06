La nouvelle éco : deux sœurs mayennaises lancent leur marque de jeans pour les femmes de petite taille

Deux jeunes sœurs Mayennaises, originaires de Bazougers, lancent leurs jeans pour les femmes de petite taille. La marque s'appelle Marguerite Jeans et propose deux longueurs de jeans différentes pour les femmes qui mesurent entre 1m48 et 1m63. Une campagne de financement participatif est en ligne.

Comment trouver un jean à sa taille, sans avoir à le retoucher, quand on fait entre 1m48 et 1m63 ? Margaux et Clémence Palierne, deux soeurs originaires de Bazougers en Mayenne, sont concernées par ce problème. Elles ont donc planché sur une solution : elles lancent leur propre marque de jeans, Marguerite Jeans, pour les femmes de petite taille. Pour financer leur projet, Margaux et Clémence Palierne ont lancé une campagne de financement participatif, en ligne jusqu'à ce vendredi 11 juin.

Des jeans éco-responsables

Margaux et Clémence Palierne, deux soeurs âgées respectivement de 21 et 24 ans, ont toujours eu du mal à trouver des jeans à leur taille. "En 2019, une amie m'a dit qu'elle venait d'acheter un jean et qu'elle allait devoir encore le faire retoucher parce qu'elle est petite. Et je me suis dit, que moi aussi, à chaque fois, c'est toujours la même chose : je prends les ciseaux et je coupe les jeans. Forcément, ça gâche un peu le vêtement", retrace Clémence Palierne. Cette année-là, sa sœur a connaissance d'un projet d'incubateur de start-up dans son école de commerce. Les planètes sont alignées et elles décident alors de lancer Marguerite Jeans.

Toutes les deux, on est petites et depuis toujours, on galère à trouver des jeans. On s'est dit pourquoi pas créer les nôtres ?

Clémence Palierne

Le projet de leur marque a ensuite progressé doucement, jusqu'au lancement au mois de mai d'une campagne de financement participatif. "Les personnes qui souhaitent contribuer au projet peuvent participer en pré-commandant un jean. On avait un objectif de 100 précommandes minimum à atteindre pour pouvoir lancer la production et donc on a atteint cet objectif. Donc, on va pouvoir lancer la production. La précommande nous permet d'avoir de la trésorerie pour pouvoir financer la production des jeans", détaille Clémence Palierne.

Il existe deux modèles de jeans Marguerite Jeans, un bleu clair et un bleu foncé, avec deux longueurs différentes "afin que nos modèles plaise à un maximum de femmes". Les jeans sont fabriqués en Normandie et la toile est fabriquée en Bourgogne-Franche-Comté. Les deux soeurs Palierne mise sur l'engagement éco-responsable de leur marque : la toile est composée 40 % de coton recyclé et 60 % de coton biologique. Cette fabrication made in France justifie le prix du jean à l'unité : 130 euros. La production des jeans va être lancée en juillet puis ils seront envoyés aux clientes fin octobre.