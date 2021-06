La nouvelle éco : deux stylistes réinventent le pyjama à Cognac

Le pyjama a été créé, au début du 20ème siècle, pour aller à la plage. Ce n'est qu'après que c'est devenu un vêtement de nuit. Lorsqu'elles ont créé la marque "71 bis", il y a tout juste un an, Perrine Dufourcq et Elise Notari, qui se sont rencontrées chez Kenzo après être passées par des écoles de décoratrices-étalagistes et de modélisme, ont voulu reprendre le concept de pyjama "pour sortir". Les chemins d'Elise et de Perrine se sont séparés. L'une est partie à Londres, puis à Vannes, l'autre s'est installée à Cognac pour des raisons familiales, et la vente de la collection 71 bis a commencé sur internet. Avec succès rapidement.

une "boutique à l'essai" pour dynamiser le commerce à Cognac

Elise s'est installée au 44 de la rue Aristide-Briand, dans une "boutique à l'essai", créée par la ville de Cognac pour aider les porteurs de projets avec des loyers attractifs notamment, en compagnie de deux autres commerçantes indépendantes, une brocanteuse et une couturière. L'atelier et le stock de "71 bis" ont désormais une vitrine depuis juin 2020. Les commandes sont tellement nombreuses qu'une partie du travail est déléguée à Jeanne, la couturière en co-loc. Elise va recruter deux salariés en Septembre. Dès la semaine prochaine, la collection "71 bis" sera présentée à l'hôtel 5 étoiles "Chais Monnet", pour une durée de quatre mois.

Une chemise de nuit en coton, pour dormir... ou pour sortir © Radio France - Pierre Marsat