La nouvelle éco : deux Toulousaines créent Iago, des croquettes pour chiens plus digestes

Deux jeunes diplômées de l'école d'agronomie de Toulouse se lancent dans les croquettes pour chiens, avec Iago. La recette se veut plus digeste en éliminant l'enrobage trop gras souvent utilisé par les industriels. Les filles ont lancé un financement participatif pour produire à plus grande échelle.

Camille et Léa proposent sur Ulule leurs croquettes et leur huile en pré-vente.

Léa Pitelet et Camille Coste, 25 et 26 ans viennent de lancer Iago, première marque de croquettes pour chien sans enrobage industriel de matières grasses ni exhausteur de goût. La marque mène une campagne de financement participatif sur Ulule pour lancer la production des produits.

Une campagne de financement participatif jusqu'au 10 décembre

Les deux jeunes femmes, la Muretaine Léa et la Corrézienne Camille, sont toutes deux récemment diplômées de l’ENSAT (École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse), à Auzeville-Tolosane. Elles ont elles-mêmes travaillé sur des recettes avec des spécialistes en nutrition canine. Les croquettes sont produites dans une usine près d'Angers, avec des ingrédients sont en grande majorité d’origine française (bœuf, porc, betterave, avoine, pommes de terre, chicorée, etc). Les produits Iago seront principalement proposés en ligne avec à terme, l'idée de les distribuer chez des commerçants de proximité et des boutiques indépendantes.

Une campagne de financement participatif est menée sur Ulule depuis début novembre pour proposer les produits Iago à la pré-commande et éviter un surplus de production. Le soutien des contributeurs permettra à la marque de développer la gamme de croquettes et d’huiles, notamment pour les chiots et les chats, de lancer la production et le système d’abonnement en ligne.