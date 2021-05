La nouvelle éco : une Toulousaine et un Albigeois lancent leur marque de prêt-à-porter à Londres

Eléonore Blondey et Emilian Rouquet, deux Occitans émigrés au Royaume-Uni, ont créé Emil's Mess, une marque de vêtements à Londres. Et sont bien décidés à y rester, aidés par une communauté toulousaine très présente.

Elle a grandi à Pompertuzat (Haute-Garonne) dans le Lauragais. Eleonore Blondey, 24 ans, est arrivée à Londres en 2018 pour un échange Erasmus dans le cadre de son DUT Techniques de commercialisation qu'elle suivait à l'université Paul-Sabatier (Toulouse-III). Elle travaille comme professeur de français à Londres, c'est la commerciale du duo. Lui est Albigeois, arrivé à Londres 2019. Emilian Rouquet, 20 ans, gagne sa vie dans la restauration. Des deux, c'est le créatif, celui qui a créé Emil's Mess de ses propres mains.

Les deux amis toulousains ont lancé leur marque depuis Londres en septembre dernier. - Emil's mess

Lancée fin 2020, la marque de vêtement est née pendant le premier confinement quand les deux amis, qui ne se connaissaient pas avant de se rencontrer à Londres, rentrent chez leurs parents en France. De retour à Londres, la Toulousaine et l'Albigeois créent Emil's Mess. Les t-shirts et pulls partent de Londres, la plupart des clients de la marque sont en France pour l'instant.

Bien installés à Londres où la création d'entreprise est facile, les deux Frenchies n'ont pas de problème avec le Brexit.

Emilian et Eléonore revendiquent une démarche engagée. Leur première collection, inspirée de Michel-Ange, reprend le célèbre thème de la Création d'Adam. Les deux jeunes Occitans y ont rajouté un préservatif et l'inscription "Or touch me with your eyes" ("ou alors touche moi seulement avec tes yeux").