"La nouvelle éco" : deux youtubeurs installent leur entreprise en Charente-Maritime

William Van de Walle, alias Doc Seven sur Youtube et Margaux Caput de la chaîne "Les Astuces de Margaux", s'installent en Charente-Maritime. Loin du cliché de l'ado qui fait des vidéos dans sa chambre, les vidéastes sur internet sont maintenant de véritables chefs d'entreprises.

Doc Seven et "les Astuces de Margaux" installent leur entreprise en Charente-Maritime. Les youtubeurs sont maintenant de vrais chefs d'entreprises.

Aujourd'hui dans notre chronique "La nouvelle éco", on s'intéresse aux youtubeurs. Ce sont des créateurs de vidéos qu'ils postent ensuite sur la plateforme YouTube. On peut aussi parler de vidéaste. William Van de Walle, alias Doc Seven sur YouTube s'installe dans le secteur de La rochelle avec Margaux Caput. Elle est plus connue sur YouTube avec sa chaîne : "les Astuces de Margaux". Les deux vidéastes sont aussi en couple. Lui a plus de 2 millions d'abonnés, elle 537 000. À eux deux, ils cumulent près de 340 millions de vues ! Ils sont aussi deux chefs d'entreprise.

Doc Seven fait des vidéos éducative sur la plateforme depuis 2015. Il s'intéresse aussi bien à l'histoire, à la géographie, l'art ou les sciences. Margaux Caput est sur YouTube depuis 2013 et produit des tutos beauté.

Il faut sortir du cliché du youtubeur vu comme un ado qui fait des vidéos dans sa chambre et qui gagne beaucoup d'argent. Ce n'est plus du tout le cas. Maintenant quand on parle des gros youtubeurs, ceux qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés, voire des millions, il faut parler d'entrepreneur pour Vincent Manilève. Il a écrit le livre Youtube derrière l'écran il y a deux ans. "Être youtubeur, ça devient un métier à part entière. Le terme d'entrepreneur colle parfaitement à un certain nombre d'entre eux. A partir du moment ou on commence à gagner de l'argent, il faut pouvoir le déclarer. _C'est un métier qui n'est pas toujours très bien compris_, ne serait-ce que par les comptables", explique-t-il. Il faut aussi trouver quel statut d'entreprise avoir, bien s'entourer avec une équipe de production de vidéos s'il le faut et s'il y a assez de moyens.

Être youtubeur, ça devient un métier à part entière." - Vincent Manilève, auteur de YouTube derrière l'écran.

Derrière le nom d'un youtubeur, il y a toute une équipe. Il faut des cadreurs, des monteurs, des commerciaux parfois pour conclure des partenariats avec les marques. Ce n'est pas l'argent des publicités que l'on peut voir pendant une vidéo sur YouTube qui permet de payer tout le monde. "Ça peut être soit du placement de produit. On va voir le produit de la marque apparaître dans la vidéo ou recommandée par le youtubeur. Soit, ce qu'on appelle des partenariats beaucoup plus établis, où, en gros, l'univers de la marque va complètement se mêler à l'univers du youtubeur", décrypte-t-il. Ça pose par contre des questions d'éthiques quand le partenariat n'est pas visible.

Jusqu'à 100 000 € pour une vidéo

Les marques peuvent mettre beaucoup d'argent dans un partenariat, parfois jusqu'à 100 000 ou 150 000 € pour produire de A à Z une vidéo promotionnelle. C'est uniquement le cas avec des gros youtubeurs. Les autres, moins connus, demandent parfois des dons à leurs abonnés, un peu comme si on s'abonnait à un journal. Le centre national du cinéma peut aussi attribuer des subventions pour certaines productions. Parfois, les youtubeurs diversifient un peu leurs produits. Par exemple Doc Seven a sorti deux livres et un jeu de société et Margaux Caput a aussi une boutique en ligne. Un autre débouché possible pour les youtubeurs, c'est le cinéma. Par exemple, les équipes de Grégoire Ludig et David Marsais du duo Palmashow viennent tourner ce lundi des prises de vue pour leur deuxième film à la rochelle.

Youtubeur reste un métier précaire même si beaucoup d'argent circule selon Vincent Manilève : " malheureusement, c'est une infime minorité des youtubeurs qui arrivent à en vivre et à profiter de ce système-là."