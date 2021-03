La nouvelle éco : développer le numérique pour aider les pompiers d'Ile-de-France

Comment aider les pompiers dans leur quotidien ? En partie, grâce aux nouvelles technologies. Le conseil régional d'Ile-de-France a lancé un appel à projet auprès d'entreprises de la région pour créer de nouveaux outils numériques au service des pompiers.

"Nous avons identifié 5 défis : l'optimisation de la prise en charge pré-hospitalière, le renforcement de la sécurité des sapeurs-pompiers, la sensibilisation de la population aux gestes de premier secours, l'optimisation de la gestion des interventions en poste de commandement et la préparation et réalisation des interventions", explique Alexandra Dublanche, vice-présidente de la région Ile-de-France, en charge notamment du développement économique et de l'attractivité. Tout est possible : des voitures connectées pour prévenir des dangers, une application de transmission des informations, ou encore des tenues professionnelles connectées.

La participation de la région Ile-de-France est de 500.000 euros de subvention, avec la possibilité d'aller "jusqu'à 3 millions d'euros en prêt ou en avance remboursable", précise-t-elle. L'entreprise francilienne sélectionnée travaillera ensuite avec les pompiers pour développer son projet. Il sera expérimenté auprès des services de secours de l'Essonne, la Seine-et-Marne et les Yvelines.

