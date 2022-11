La Nouvelle éco : développeur web, Rémi Veyret a quitté Paris pour Châteauroux

Beaucoup de vies ont basculé pendant la période du premier confinement. C’est le cas de Rémi Veyret, un Castelroussin parti à Paris à l’âge de vingt ans. “Je me suis retrouvé inoccupé, en chômage partiel. Je travaillais depuis six ans dans la même société comme directeur artistique. J’avais à peu près fait le tour de ce poste et j’avais envie de passer à autre chose. Je travaillais déjà à côté en free lance depuis 2012 et je me suis dit que c’était le moment opportun pour me consacrer à plein temps à ma société de création d’identité visuelle et de sites internet”, explique-t-il.

Concilier vie professionnelle et vie personnelle

Sur le plan personnel, il y avait aussi le désir de disposer d’une maison plus grande dans un cadre plus agréable et de se rapprocher de la famille et des amis restés dans le Berry. “Mon épouse, Christine Macaione, qui a créé l'agence de marketing Admettons, est elle aussi à son compte depuis sept ans. Nous n’avions plus d’attaches à Paris, il nous était facile d’en partir”, poursuit-il.

Rémi Veyret a principalement pour clients des petites entreprises, des indépendants et des associations en France et à l’étranger et aimerait travailler davantage avec des entreprises locales. Il vient de rejoindre l'association Digital Loire Valley qui réunit les acteurs du numérique de la région Centre. Pour l’heure, il a installé son bureau à son domicile en attendant de louer un bureau.

Dans l'équipe lauréate du start-up week-end

Mi-octobre, Rémi Veyret a participé pour la seconde fois au start-up week-end de Châteauroux où son équipe a fini première avec un projet de remorque repliable en caisse sur porte-bagage de vélo qui est en cours de développement.