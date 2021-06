La nouvelle éco : À Montpellier, Devensys Cybersecurity primé pour sa lutte contre les arnaques en ligne

Depuis 2012, Devensys Cybersecurity agit, comme son nom l'indique, dans le domaine de la cybersurveillance. En juin 2021, cette entreprise montpelliéraine a reçu le prix régional Export Marco Polo, qui a récompensé son dernier outil : le Merox. Ce dernier lutte contre l'usurpation d'identité sur Internet et contre le phishing, c'est-à-dire les arnaques en ligne.

Certifier les mails

"Le phishing se présente sous forme de lien frauduleux envoyé par mail, explique Léo Gonzales, fondateur de l'entreprise. En général, le pirate fait croire que c'est une personne de votre entourage qui vous l'envoie. Si vous cliquez dessus, un virus peut se télécharger sur votre ordinateur ou votre portable. Mais aujourd'hui, ces personnes sont plus rusées. Elles vous invitent à faire une action qui pourrait vous paraître anodine, par exemple, changer vos coordonnées bancaires. Et elles vont s'en servir pour faire d'autres victimes."

L'outil développé par Devensys Cybersecurity n'élimine pas les mails frauduleux. Il atteste, en revanche, que tel ou tel courriel est fiable. "C'est un peu comme le sceau en cire qu'on appose sur une enveloppe, compare l'entrepreneur de 31 ans. Ça va permettre, par exemple, aux Impôts, quand ils envoient des emails, de faire en sorte que leurs emails soient bien identifiés comme provenant des Impôts."

Aujourd'hui, se protéger contre le phishing est aussi un atout marketing - Léo Gonzales, fondateur de Devensys Cybersecurity

Au mois de février, deux hôpitaux français ont subi des attaques informatiques. Devensys Cybersecurity participe à la lutte via cet outil. "Quasiment systématiquement, ça passe par un email frauduleux, indique Léo Gonzales. Récemment, une faculté près de Montpellier a été attaquée et, par rebond, c'est un hôpital qui a été attaqué. Par exemple, on peut imaginer un mail invitant les étudiants en médecine qui travaillent à l'hôpital de participer à une cérémonie. Si la faculté avait été correctement équipée, ça ne serait pas arrivé."

Explosion des attaques informatiques avec la crise sanitaire

Avec la crise sanitaire, l'activité de Devensys Cybersecurity a explosé. "Je n'ai pas les chiffres en tête mais ça a doublé voire triplé", assure Léo Gonzales. L'usage du numérique s'est accru. Par exemple, les entreprises en télétravail ont massivement eu recours aux mails. "C'était très mal organisé au départ, poursuit-il. Des données, jusqu'ici confidentielles, ont circulé par mail. Et les attaques ont augmenté."

Avec le prix qu'elle vient de gagner, Devensys Cybersecurity compte se développer. Elle est en train de développer une nouvelle entreprise, consacrée à ce nouvel outil, Merox. Elle a l'ambition de toucher des marchés européens voire internationaux.