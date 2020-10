La Nouvelle Eco : DGF démarre son activité sur son nouveau site de Rethel

Le grossiste en boulangerie-pâtisserie DGF a ouvert son nouvel entrepôt ce lundi 19 octobre 2020 à Rethel. Il regroupe les activités des trois anciens sites de Reims, Revin et Soissons.

Les premières livraisons débutent ce mardi 20 octobre 2020 depuis le nouvel entrepôt du grossiste en boulangerie-pâtisserie DGF, zone de l'Etoile à Rethel. La plateforme logistique de 3000 mètres carrés regroupe les activités des anciens sites de Reims, Revin et Soissons.

Christophe Fandre, directeur de DGF Nord-Est © Radio France - Alexandre Blanc

Le site comprend un entrepôt pour les produits secs et deux chambres froides à -24 et 3 degrés. L'investissement a coûté 7 millions d'euros.

Les anciens sites étaient vieillissants. Ce nouvel outil nous permet d'élargir notre offre et d'avoir une plus grande gamme de produits" - Christophe Fandre, directeur de DGF Nord-Est

Depuis Rethel, DGF livre 500 clients, essentiellement des boulangers-pâtissiers, dans la Marne, les Ardennes, l'Aisne et la Belgique. Le site emploie une trentaine de salariés et pourrait en embaucher une vingtaine de plus dans les années à venir si les objectifs sont remplis. DGF vise un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros en 2021 à Rethel, 15 millions d'euros d'ici 2025.