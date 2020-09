Laurent Martin a profité du confinement pour lancer sa société appelée "Digital Com". Il crée, gère, dépanne des sites internets et coordonne des campagnes digitales.

La nouvelle éco : Digital Com, société née du confinement à Saint-Vincent-de-Boisset

Vous avez profitez du confinement pour lancer Digital Com, société qui créé et gère des sites internet, en quoi le confinement a-t-il été un déclencheur ?

J'avais fait une formation l'année dernière dans le digital et étant passionné par les nouvelles technologies j'ai décidé de monter mon entreprise durant le confinement.

Vous télétravaillez désormais, c'est également un autre rapport au travail ?

Dans mon ancien métier, je télétravaillais beaucoup et c'est une continuité. Et pour moi cela devient nécessaire au vue de la conjoncture et aujourd'hui mon rôle c'est de pouvoir accompagner des clients à distance.

A distance tout en mettant l'accent sur la proximité avec des clients essentiellement ligériens. Ça change quoi ?

Ça change la réactivité, c'est pour ça que je privilégie la proximité. Un client qui a un besoin rapide, je peux intervenir en moins de 24h. C'est très appréciable.

La période reste incertaine, c'est inquiétant pour un jeune entrepreneur comme vous ?

Moi je suis un optimiste et je me dit que dans une période comme ça il y a des opportunités, il faut savoir les saisir. Je suis quelqu'un qui va de l'avant et je crois en l'avenir.