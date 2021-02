La nouvelle éco - Dijon : une boulangerie artisanale va ouvrir, pour surfer sur la vague de la proximité

Comme repéré pas nos confrères du Bien Public, une nouvelle boulangerie artisanale va ouvrir ses portes à Dijon. Elle sera située dans la galerie commerciale de l'Intermarché, avenue Jean Jaurès, près du Jardin de l'Arsenal. Pour l'instant, le local est vide et en travaux, mais les propriétaires espèrent ouvrir au mois de juin 2021. Pourquoi ouvrir un commerce en pleine pandémie ? Comment répondre aux attentes des clients, qui changent avec la crise ?

Six personnes vont être embauchées dans ce commerce, dont un boulanger et un apprenti. Pour l'investissement - dans les machines notamment - et les travaux, on parle de dizaine de milliers d'euros.

Carole Thuel, propriétaire de l'intermarché, invitée de la Nouvelle éco de France Bleu Bourgogne

La boulangerie fera le lien entre la rue et le supermarché © Radio France - Adrien Beria

L'actuelle boulangerie, où le pain n'est pas fabriqué, seulement réchauffé © Radio France - Adrien Beria