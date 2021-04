La nouvelle éco - Dijon : une entreprise de nettoyage bien occupée par le Covid-19

Beaucoup d'entreprises sont mises à l'arrêt par la crise sanitaire, mais pas toutes ! Certaines sont même très sollicitées. C'est le cas de la société de nettoyage "L'Entretien dijonnais", basée à Dijon et qui emploie 850 personnes dans toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Depuis mars 2020, elle se consacre en grande partie à la décontamination du Covid-19, notamment dans des sociétés. Mi-avril 2021, plus d'un an après le début de la crise, on fait le point avec son président, Frédéric Delhomme.

Le président de l'entreprise Frédéric Delhomme raconte comment la pandémie a bouleversé son activité Copier

Moins d'activité dans le futur à cause du télétravail ?

Frédéric Delhomme s'estime heureux, sa société a réussi à maintenir un chiffre d'affaire stable en 2020. Même si cette société intervient davantage dans des entreprises pour décontaminer après des cas de Covid-19, il y a tout un pan de l'activité qui est au ralenti. L'entretien dans les écoles, les gymnases ... ou dans les entreprises dont les salariés sont en télétravail !