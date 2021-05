La Nouvelle Éco : dix start-ups du Berry participent au concours Fundtruck pour trouver des investisseurs

Avoir des idées c’est bien, encore faut-il réussir à les financer. La levée de fonds est un passage obligé pour les startups mais s’apparente parfois au parcours du combattant. Partant de ce constat, Georges Viglietti et Benjamin Wattine ont créé en 2014 la plateforme de financement Sowefund, aujourd’hui leader français de l'investissement participatif dans les startups. Elle permet à des particuliers de prendre des parts dans des start-ups aux côtés des investisseurs professionnels.

Défendre son projet à bord d’un food-truck

L’année suivante, les deux cofondateurs de la plateforme ont créé le Fundtruck, un concours national qui vise à promouvoir l’entrepreneuriat et à accroître la visibilité des jeunes entreprises innovantes. Revêtus d’un tablier, les candidats montent à bord d’une camionnette aménagée comme un food-truck. Durant trois minutes, ils présentent leur projet et expliquent pourquoi ils sont à la recherche de fond à un jury d'investisseurs et d’acteurs économiques locaux puis répondent à leurs questions.

D’abord lancé en Île-de-France, ce concours s’étend un peu plus chaque année. La camionnette du Fundtruck va sillonner cette année sept régions, dont la Région Centre Val de Loire avec des étapes dans les six villes chefs-lieux et notamment mercredi 26 mai à Bourges et jeudi 27 mai à Châteauroux. L’accueil est assuré par les CCI du Cher et de l’Indre.

Une finale régionale à Tours

Dix startups locales – cinq dans le Cher et cinq dans l’Indre - ont été sélectionnées. Le jury choisira un lauréat par département qui participera à la finale régionale à Tours le 27 mai dans l’après-midi. Le lauréat régional disputera ensuite la finale nationale en novembre. Le prix à gagner est une campagne d’affichage d’une valeur de 100 000 euros. Mais au-delà de ce prix, l’intérêt de ce concours est de mettre en relation des entrepreneurs et des investisseurs.

Le contexte sanitaire n’a pas remis en cause cet événement alors que la plupart ont été annulés cette année. Le concours se déroule en extérieur avec peu de personnes présentes et dans le respect de la distanciation.