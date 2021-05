La Nouvelle Eco : DTS, spécialiste de la désinfection des locaux par les ultraviolets

Ils sont avignonnais d'origine, mais hébergés par l'Open Tourisme Lab de Nîmes. les dirigeants de DTS ont un carnet de commandes plutôt bien rempli en ces temps de crise sanitaire. Et pour cause. Mattéo Boso, l'un des co-fondateurs : "on développe une solution de désinfection aux ultraviolets. C'est une technologie qui permet de désinfecter grâce à la lumière tout type de pathogène."

"Dans n'importe quel endroit on peut traiter surface et air, explique Mattéo Boso. C'est une technique qui existe depuis plus de trente ans. C'est depuis longtemps dans l'industriel. On peut maintenant l'amener dans le domaine public, en tout cas dans le ERT (établissements recevant du public) pour que les lieux restent ouverts pendant une pandémie."

"Au début, on a eu beaucoup de cabinets dentaires qui nous ont sollicité pour ce type de solution. Et là on commence à arriver sur les hôtels, sur les lieux touristiques ou encore les bornes Mac Do pour désinfecter les écrans, poursuit-il. Il y a une énorme demande sur cette technologie pour sécuriser et désinfecter de manière immédiate et efficace tout type de pathogène, surtout le covid-19."

Prochain chantier : le Festival d'Avignon

Avec le protocole sanitaire qui s'assouplit au fil du temps, la technique intéresse tout particulièrement les directeurs de festivals, avant l'été. C'est le cas, tout naturellement, du festival d'Avignon.'On est en train de travailler avec tous les théâtres du festival off et des théâtres du festival In pour réaliser des désinfections en moins de cinq minutes. On pourra rentrer dans une salle juste après un spectacle, et être sûr qu'il n'y a pas de pathogène dans l'air."

DTS en est déjà au stade industriel : "On développe de A à Z nos produits. Conception, programmation et assemblage des produits directement dans nos locaux". Cela représente déjà une équipe de quinze personnes. DTS vise un chiffre d'affaires de deux millions d'euros en fin d'année