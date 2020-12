La nouvelle éco : du chocolat 24h sur 24 grâce à un distributeur à Pierry

C'est dans un chalet de bois que le distributeur automatique est installé. Il ressemble en tout point à un distributeur de friandises ou de boissons, à ceci près : "Les chocolats ne tombent pas dans une trappe ! ce serait dommage de les écraser", dit le chocolatier Xavier Thibaut en riant.

On y trouve de la pâte à tartiner, bouchons à l'alcool, pâte de fruits et même des produits sans sucre ! "C'est une demande de nos clients. On fait évoluer ce qu'il y a dans le distributeur en fonction de ce qu'ils veulent, de nos envies. On essaie de faire vivre ce distributeur".

Des chocolats 24h sur 24 et 7 jours sur 7

Xavier Thibaut a installé ce distributeur automatique il y a un peu plus de mois, pour offrir un service supplémentaire à ses clients : "Parce que parfois on peut avoir envie de chocolat quand le chocolatier est fermé", dit-il. Le confinement a conforté son choix : 10% de sa clientèle a déjà testé cette machine, qui lui a coûté 6 500 euros.

Le chocolatier Xavier Thibaut nous présente son distributeur automatique Copier

Déjà 10% de la clientèle de la chocolaterie a testé le distributeur automatique de Xavier Thibaut © Radio France - Aurélie Jacquand

Les ventes reprennent peu à peu, après des mois difficiles

Comme tous les métiers de bouche, les chocolatiers sont restés ouverts pendant la période de confinement, mais ils ont malgré tout souffert de la crise et vu leurs ventes baisser. "Depuis une semaine on sent que ça redémarre, les gens ont envie et reviennent", explique Xavier Thibaut, qui espère compenser un peu son mois de novembre : "Normalement en novembre on travaille beaucoup avec les professionnels, des portes ouvertes chez des vignerons, des salons... tout ça c'est perdu".

Ce sont 60% de son chiffre d'affaires qui se sont envolés et la conséquence se voit dans l'arrière-boutique, là où tous les chocolats sont fabriqués : "Normalement on est 8 à travailler, là on est 2 ! tous les autres sont au chômage partiel", souligne Xavier, qui envisage, en voyant les clients revenir ces derniers jours, de faire revenir certains de ses salariés.

La boutique de Xavier Thibaut à Pierry (Marne) © Radio France - Aurélie Jacquand

Au lieu de 8 salariés, ils ne sont que 2 à travailler en ce moment, à cause de la crise © Radio France - Aurélie Jacquand