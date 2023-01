La Nouvelle éco : du film d’entreprise au dessin animé avec 3DFX 

Dimitri Fauconnier travaille depuis plus de dix ans sur un projet de dessin animé.

Né à la Guadeloupe, Dimitri Fauconnier a débuté comme webmaster et technicien informatique. En 2012, il vient en métropole pour se former aux techniques de la 3D à l’école Brassart à Annecy. En 2015, il s’installe à Châteauroux où vit son frère. Soutenu par le pôle local d’économie solidaire et la BGE, il devient auto-entrepreneur. En 2021, il crée la société 3DFX.

Des cours au Canada

Une partie de son activité est dédiée à la formation. Il enseigne le motion design (une forme d'art visuel consistant à créer des œuvres animées) et la 3D aux élèves de l’Estacom à Bourges. Il donne également depuis un an des cours en visio pour l’école studio XP au Canada.

Une autre partie de son activité est dédiée à la communication pour des entreprises, principalement des PME. “Je réalise des films en motion design mais aussi des flyers, de cartes de visite. Je travaille notamment avec des entreprises locales. L’avantage, c’est que l’on peut se voir”, souligne-t-il.

En créant son entreprise, Dimitri Fauconnier avait un rêve qui est en passe de se concrétiser : produire un long métrage d’animation à partir d’une histoire qu’il a écrite et déjà adaptée en bande dessinée, Le Trésor des roses gravées. Cette histoire qui se déroule en Guadeloupe au 18e siècle lui permet de renouer avec ses racines. D’ici fin mars, une bande annonce sera diffusée sur les réseaux sociaux. L’objectif est de lever des fonds pour financer l’aboutissement de son projet.