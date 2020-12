La nouvelle éco: du maraîchage social et solidaire dans la vallée de la Bruche

La grande bâtisse est visible de la route, sur les hauteurs de Saint-Blaise, entre Schirmeck et Saales. Un bâtiment de 3500m2, prisé des joueurs d'air soft et construit à la fin des années soixante. C'était alors un centre de soins de la police nationale dont les premiers pensionnaires ont été des CRS ébranlés par Mai 68.

Ce bâtiment, ainsi qu'une une villa un peu plus bas, ont été mis à disposition par la communauté de communes d'une autre communauté: celle d'Emmaüs à Mundolsheim qui a lancé lors du premier confinement un chantier d'insertion. Il y a Marceline qui approche de la retraite, Daniel, un ancien bûcheron, qui à 63 ans aimerait en bénéficier ou encore Damien, 29 ans, un électricien et peintre industriel de formation passionné par le jardinage et la nature. Ils sont huit au total, tous étaient en chômage de longue durée. Ils sont employés en contrat d'insertion pour faire du maraîchage, de la permaculture solidaire et aussi pour remettre le site en état. "On fait du beau boulot !" disent-ils, heureux de travailler dans une ambiance "sympa", entourés de montagnes et de sapins.

En plein effort © Radio France - Olivier Vogel

60 kilos de patates au marché de Ranrupt

La ferme solidaire de Benaville a fait pousser des choux, des potimarrons, des tomates ou des patates qui ont fleuri sur les étals des marchés du secteur. A Ranrupt un peu plus haut, ils en ont récemment vendu 60 kilos en une matinée. En attendant le printemps et la reprise de l'activité maraichère, la petite équipe défriche, débroussaille, dégage une route enfouie sous la terre, déblaie les ordures abandonnées autour des bâtiments, construit un réfectoire en bois pour manger au sec. Plusieurs bénévoles viennent donner des coups de mains et apporter leurs compétences, comme François. "L'idée c'est qu'est ce qu'on fait pour changer les choses ?, lance l'architecte à la retraite, "pour moi c'était évident d'y participer". Hugo, la vingtaine, habite le secteur. Il a découvert le chantier en voyant les broussailles disparaître et les légumes pousser, un copain lui a proposé de venir faire du bénévolat. Le jeune-homme au chômage explique que c'est"utile de participer à un projet qui en vaut la peine". Il tire son chapeau aux salariés qui ont "redonné vie à un lieu qui était en train de mourir depuis 15 ans".

La future villa de la ferme solidaire © Radio France - Olivier Vogel

La ferme solidaire de Benaville, notamment soutenue par toutes les communes du secteur, projette aussi d'installer un troupeau de chèvres sur place, pour se lancer dans la production de fromages. Il est aussi question d'un atelier de confitures, produites avec les petits fruits rouges qui pousseront sur le site. Quand à la villa, elle accueillera en 2022 des détenus en fin de peine qui viendront préparer ici leur réinsertion, une dizaine de studios doit être aménagée dans le bâtiment. "On fait de la permaculture sociale", explique Thierry Kuhn, le directeur d'Emmaüs Mundolsheim, "on valorise tout ce qui se fait d'intéressant sur la vallée mais avec cette idée de développer des emplois d'insertion pour des personnes qui sont en difficulté".

