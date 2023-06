VIDEO - La Nouvelle éco : Du saut à l'élastique depuis les viaducs de l'Indre avec l'association Accro'Duc

A quelques minutes du grand saut, les sourires sont crispées, les poings serrés. "oui oui, pour l'instant ça va" dit une jeune femme, équipée et prête à se lancer. Enfin, ça, c'est jusqu'au moment ou elle pose le pied sur le mur du viaduc, au bord du précipice : "Non, non j'ai peur" dit elle à ce moment à Thomas, Président de l'association Accro'duc. "Allez faut pas réfléchir, on compte jusqu'à trois" dit il. Puis vient finalement le saut et le cri de frayeur.

L'association Accro'Duc propose des sessions de saut au Viaduc de Cluis et du Blanc dans l'Indre © Radio France - Corentin Bemol

Cette scène, les membres de l'association la vivent presque tout les Week end. "les gens viennent chercher l'adrénaline, les sensations fortes. On a aussi beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'ils vont faire du saut à l'élastique, des enterrements de vie de garçons, ou de jeunes filles par exemple" explique Angéline, trésorière de l'association. Elle et Thomas ont repris l'activité de saut à l'élastique a Cluis et au Blanc, qui était chapoté jusque la par l'association Oxygène 40. "Ca fait 10 ans qu'on est avec Thomas dans le saut à l'élastique" explique Angéline. "Franck (Le président d'Oxygène 40 ndlr) voulait prendre un peu de recul, et donc nous avons pris le relais sur l'activité au mois de janvier".

Une affaire qui roule

La saison des sauts commencé en mars et depuis, toutes les deux semaines, des sessions sont organisés alternativement sur le viaduc de Cluis et celui du Blanc. Uniquement les week end car Thomas et Angéline travaillent en semaine "le but à terme serait d'en vivre mais pour le moment on ne se plaint pas car c'est un travail passion" souligne Angéline.

Un travail passion qui marche, pour l'instant plus de 150 personnes sont déjà passés. "Des gens qui viennent du département mais aussi de touraine. On a aussi eu des bretons et des normands qui ont fait plus de quatre heures de route pour faire le grand saut" ajoute t-elle.

Cet été, des sessions seront organisés tous les week-end cette fois. les dates et les inscriptions sont disponibles sur le site de l'association Accroduc.com. 60 euros le saut et 30 euros de plus pour récupérer les vidéos de votre exploit.

Notre journaliste à testé pour vous, il a fait le grand saut :

