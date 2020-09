La nouvelle éco : du vin en biodynamie dans le Gard

Voilà une entreprise innovante ! En pleine période de vendanges, la coopérative des vignobles d'Héraclès, à Codognan (Gard), raconte ce mardi sur France Bleu Gard Lozère comment elle se lance cette année dans la production de vin en "biodynamie". Cette technique aspire à l’abolition de tout intrant œnologique et proscrit également l’utilisation de toute pratique visant à modifier les équilibres naturels du raisin. La viticulture biodynamique prend en compte les cycles naturels et notamment le cycle lunaire.

2 cuvées pour l'instant

Pour la coopérative des vignobles d'Héraclès, c'est un défi de plus dans une déjà très longue tradition du vin bio. "On n'est pas novice dans les vignifications "extrêmes". Nous sommes le plus gros producteur de vin bio en France, rappelle Frédéric Sacoman, le directeur général. Et le plus gros producteur de vin sans soufre. C'est dans l'ADN de la cave de toujours aller plus loin, et d'apprendre de nouvelles méthodes".

Le raisin vient de chez Nicolas Berna, viticulteur près de Sommières. Le principe de la biodynamie ? "A la vigne, c'est pousser un peu plus loin l'observation de la nature, et de sa symbiose en général au niveau de l'exploitation, explique Frédéric Sacoman. On applique des décoctions supplémentaires par rapport au bio notamment, en accord avec le cycle lunaire et astral."

Frédéric Sacoman, Directeur Général de la coopérative des vignobles d'Héraclès, à Codognan Copier

Pour cette première, la coopérative produit 2 cuvées, pour un total de 600 hectolitres, la moitié en blanc, l'autre en syrah et merlot.