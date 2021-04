La Nouvelle éco : du vin en canette avec les repas à emporter, une idée pour remplacer le vin au verre ?

Depuis la fermeture des restaurants à cause de la crise sanitaire, c'est le grand disparu des repas à emporter ou en livraison : le petit verre de vin que certains aiment boire avec leur plat ! Une bouteille entière, c'est trop quand on est seul ou à deux. Il y a peut être une solution : pourquoi pas une canette ?

Certains producteurs se lancent dans ce conditionnement, comme le Château Poulvère de Monbazillac. "C'est déjà un conditionnement qui existe en Angleterre, en Allemagne, en Amérique du Nord", affirme Benoît Borderie, viticulteur et responsable commercial du Château. "Maintenant, on va aller tester le marché français et voir si les consommateurs et les amateurs de vin sont prêts à délaisser la bouteille pour un certain besoin, celui de la consommation un peu plus nomade à l'occasion de déjeuner. Nos collègues restaurateurs sont fermés depuis quelque temps déjà, et la seule solution actuellement en France pour pouvoir boire un verre de vin lors d'un repas, c'était d'être assis sur une table de restauration."

Il y a certainement un vrai besoin par rapport à ce que nous proposent les restaurateurs sur la vente à emporter.

C'est une entreprise bretonne, La Robe du vin, qui leur a proposé de participer au lancement de son nouveau produit, une boîte de trois canettes de vin de différents terroirs. L'idée a surpris Benoît Borderie, qui s'est posé la question de la conservation du vin dans des boîtes métalliques. "Très rapidement, on s'est rendu compte qu'on utilisait des énormes canettes de 12 000 litres dans nos chais pour pouvoir stocker nos vins", rappelle-t-il.

"Une cuve en inox n'est rien d'autre qu'une très grosse canette. Il ne serait pas honnête de dire que l'aluminium pourrait entraîner une altération du vin. C'est même plutôt un contenant qui est facile en logistique, qui est 100% recyclable, qui a plein d'avantages pour répondre à un besoin qui est la consommation d'un ou deux verres pendant la pause déjeuner, quand on sort du bureau avant de reprendre dans la journée."