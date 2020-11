LA NOUVELLE ÉCO : Dyka a repris l’usine Rehau Tube à La Chapelle Saint-Ursin dans un contexte difficile

En mars dernier, DYKA a repris l’usine Rehau Tube à La Chapelle-Saint-Ursin (Cher). Le groupe allemand avait jugé son activité de tuyaux d’évacuation et d’assainissement déficitaire et avait transféré dans son pays l’activité tuyaux de chauffage. Cette reprise a permis de sauver 75 emplois sur le site.

Un positionnement stratégique

Présent dans six pays, DYKA, qui dispose d’un autre site de production à Sainte-Austreberthe dans la région Hauts-de-France, souhaite se développer dans le sud de la France. Le site de La Chapelle-Saint-Ursin a été choisi pour son positionnement géographique stratégique. Les canalisations en plastique représentent en effet de gros volumes à transporter. Réduire la distance entre le lieu de production et le lieu de livraison est donc intéressant pour réduire les coûts.

Une reprise dans un contexte de crise sanitaire

La reprise s’est effectuée dans des conditions difficiles liées au confinement et à l’arrêt brutal de l’économie. En mars a eu lieu la reprise de la partie commerciale afin de conserver le portefeuille clients de Rehau Tube. La partie industrielle a été reprise au 1er mai. “La plupart de nos clients étaient fermés, il y a eu une grosse baisse d’activité qui s’est rattrapée par la suite", explique Alain Motte, directeur des opérations chez DYKA France : "Le site a continué de tourner et un service de livraison a été assuré. Nous avons ralenti la production et l’avons adaptée à la demande de nos clients. Nous tenons à remercier les équipes qui ont répondu présent dans le respect des précautions d’usage. Nous avons seulement fermé deux semaines en juin, le personnel étant placé en chômage partiel.”

Un succès malgré le contexte

Si le secteur du bâtiment a bien repris depuis l’été, DYKA constate une perte de volume sur celui des travaux publics. Alain Motte se dit toutefois “très content de ce rachat” : “C’est un succès et les équipes sont performantes !" . DYKA a pour projet d’investir dans les prochains mois trois millions d’euros - et sans doute plus par la suite - sur le site de La Chapelle Saint-Ursin afin de moderniser l’outil de production et de recycler davantage de déchets PVC avec pour objectifs de gagner en productivité et en compétitivité.