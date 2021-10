La Nouvelle Eco - e-cabb, un moteur de recherche pour consommer local à Brive-la-Gaillarde

Brive veut-elle ragaillardir son commerce locale ? Une nouvelle plateforme vient en tout cas d'être lancée, pour permettre aux consommateurs de trouver plus facilement tous les produits locaux issus du bassin de Brive. Ce moteur de recherche, baptisé e-cabb, émane de l'agglomération de Brive-la-Gaillarde. L'objectif est de valoriser les commerçants et artisans locaux et les aider à se développer face à la concurrence des commerces virtuels.

Pour Frédéric Soulier, maire de Brive et président de l'agglomération, il y avait une demande sur le concept du "moi, j'achète local". Cette volonté des consommateurs correspond à un enjeu de développement très fort du territoire et il faut donc pouvoir y répondre en facilitant la mise en relation des clients et des entreprises. "Vous savez que 38 millions de Français aujourd'hui consomment un panier moyen annuel de 2.000 euros via le numérique. Ce chiffre va continuer de croître et face au commerce physique, on doit réagir."

Une offre complémentaire

Pour Frédéric Soulier, il faut donc accompagner les comportements des consommateurs, qui se connectent de plus en plus souvent sur les sites de commerce en ligne pour faire leurs achats, notamment le soir en rentrant chez eux. Il estime ainsi que, loin de faire de l'ombre aux boutiques de sa ville, e-cabb en est plutôt un prolongement bénéfique pour les affaires des commerces locaux. "C'est une activité qui va venir en complément de leur activités traditionnelles."

Le moteur de recherche propose plus de 50.000 produits référencés et se veut aussi complémentaire des autres actions déjà engagées dans le cadre de Briv'Accélère, pour favoriser la digitalisation des acteurs économiques de l'agglomération. "Il y a un vrai intérêt et je pense que l'évolution est encore devant nous" précise Frédéric Soulier. "L'intérêt, c'est aussi de rendre nos territoires plus forts ensemble" conclut leprésident de la communauté d'agglomération de Brive, en promettant de dresser, dans quelques temps, le bilan et les retombées de e-cabb.