La nouvelle éco : e-LOGIK, la plateforme créée pour les e-commerçants ouvre cinq nouveaux entrepôts en France

Créée en 2008 par le Toulousain Thierry Dupré, e-LOGIK assiste les e-commerçants dans leur logistique. L'entreprise continue de faire des petits et ouvre 5 nouveaux entrepôts à Bordeaux, Chalon-sur-Saône, Paris, en Isère et au Locle (Suisse). Avec le Covid l'expédition de colis a le vent en poupe.

Bonjour Thierry Dupré, votre première plateforme permettant de gérer la logistique des commerçants a vu le jour en 2008. Aujourd'hui, vous continuez de grossir et ouvrez cinq nouveaux entrepôts. La demande n'a jamais été aussi élevée ?

Oui, effectivement. Depuis le Covid, il y a une énorme demande sur la livraison de colis, donc l'expédition de colis via Internet. Et il est vrai que on bénéficie de cet élan, pour atteindre aujourd'hui plus de plus de 25 entrepôts sur la France,

Qui sont les commerçants, vos clients?

Alors, on a plusieurs types de e-commerçants. On a en général des commerçants qui veulent travailler en famille. Ceux sont souvent des anciens cadres qui veulent revenir à une façon de travailler plus familiale, dans une dimension plus intimiste. On a des jeunes fous, des jeunes loups, des jeunes entrepreneurs qui veulent tout casser. Et puis on a d'autres entrepreneurs qui cherchent à sauver le monde, donc souvent sur des sites Internet qui sont autour de la responsabilité sociale d'entreprise.

Comment est ce que vous vous rémunérez ?

Le réseau e-LOGIK c'est un réseau qui peut s'apparenter à un réseau de franchises. Il y a une tête de réseau qui s'appelle e-LOGIK Innovation et réseau, qui est une fonction support dans laquelle on héberge la communication, le marketing, les achats, bien sûr. Et cette fonction support se rémunère par un droit d'entrée au départ, au savoir et à l'information qu'on peut apporter aux logisticiens et ensuite un abonnement pour chaque commerçant qui est connecté à notre système. L'abonnement, c'est 99 euros par mois.

Et parmi vos plateformes, il y a les entrepôts de Toulouse et de Montauban. Quels sont le genre de marchandises qui y transitent ?

Toulouse, c'est assez large. Ça va du pet-food en passant par de l'iPhone et des baskets. On a une cinquantaine de clients à Toulouse. Et Montauban en revanche, c'est un entrepôt, dit "fresh". Et là, on y expédie essentiellement du vin, des vins naturels. Et je ne vous cache pas que pendant le Covid les sites Internet de vin ont progressé fortement, je crois que certains de nos clients ont fait plus de 80%.

En fait, vous êtes une sorte de substitution à la Poste ?

Pas vraiment. La Poste est un partenaire. Nous, on stocke la marchandise, on l'emballe, on étiquette. Le transport, donc ça peut être la Poste, ça peut être Chronopost, ça peut être TNT, FedEx, DHL, Mondial Relay. Et ensuite, on remet les colis au transporteur. Effectivement, on en remet régulièrement à la Poste.

Combien de personnes employez-vous ? Vous embauchez ?

Alors, on embauche, évidemment, c'est un marché qui est assez tendu je ne vous le cache pas. Dans les entrepôts logistiques, il est toujours compliqué aujourd'hui de trouver du personnel. C'est un métier qui est assez dur d'ailleurs. C'est une des raisons pour lesquelles nos clients externalisent. Mais on embauche sur Toulouse en tous les cas une quinzaine de personnes pour l'année en venir en 2022.

La carte des entrepôts e-LOGIK - e-LOGIK

Vos récentes ouvertures et vos ambitions ?

On ouvre cinq nouveaux entrepôts, à Bordeaux, Chalon-sur-Saône, Paris, en Isère et au Locle (Suisse) et on ambitionne d'en ouvrir cinq ou six supplémentaires d'ici la fin de l'année 2022.