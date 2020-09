La Nouvelle Eco : EasyCov travaille avec un consortium en vue d'un test salivaire

Le numérique : un accélérateur pour des tests salivaires Covid ? C'est le pari que fait Christophe Carniel, chef d'entreprise montpelliérain à la tête de Vogo, entreprise cotée en bourse.

Le projet qu'il mène a intégré un consortium d'entreprises qui travaille sur le développement d'un test salivaire, rapide. Ce test salivaire a été créé au sein d'un laboratoire montpelliérain du CNRS. Collectivement, les entreprises Vogo, SkillCell et Sys2Diag/CNRS, s’appuyant sur leurs acquis technologiques et leurs moyens, ont développé un test dénommé EasyCOV dédié à la lutte contre la pandémie de Covid-19.

C'est là que le numérique intervient : Le résultat du test est observé grâce à un changement de couleur. Celui-ci émet alors un signal que l'expertise de Vogo est capable d'exploiter.

"Cela peut être exploité par le système numérique du signal. On a développé deux modules, raconte Christophe Carniel. Le premier, c'est une application qui marche sur smartphone ou sur tablette. Le mobile capte le signal et révèle le résultat. On a parallèlement créé une base de données au format très sécurisé".